Haberler
Yaşam
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:02
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aralık ayında yapılacak sınavlar 3 oturum şeklinde uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgesini MEB'in resmi sistemi üzerinden alabilecek. Peki, Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?