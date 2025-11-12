Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:02

AÖL 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aralık ayında yapılacak sınavlar 3 oturum şeklinde uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgesini MEB'in resmi sistemi üzerinden alabilecek. Peki, Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?

AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,

Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;

21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.