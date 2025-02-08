AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, açık lise diploması almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB'in yaptığı açıklama ile birlikte, 2025 yılı AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 yılı Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB tarafından belirlenen 2025 AÖL sınav tarihleri.