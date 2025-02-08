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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
21:44
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, açık lise diploması almak isteyen öğrenciler için önemli bir konu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Lise sınav tarihleri netleşti. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek ve sınav hazırlıklarını buna göre planlamak için bu bilgileri dikkatle takip ediyor. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?