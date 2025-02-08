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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:44

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, açık lise diploması almak isteyen öğrenciler için önemli bir konu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Lise sınav tarihleri netleşti. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek ve sınav hazırlıklarını buna göre planlamak için bu bilgileri dikkatle takip ediyor. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, açık lise diploması almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB'in yaptığı açıklama ile birlikte, 2025 yılı AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 yılı Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB tarafından belirlenen 2025 AÖL sınav tarihleri.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?

AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?
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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman?
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