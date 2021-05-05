AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları ile ilgili son gelişmeler binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. MEB yaptığı açıklamada, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili detaylar şöyle;

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2021

AÖL üçüncü dönem için kayıt yenileme tarihleri gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.