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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:04

ne zaman, hangi tarihte? MEB ile ve sınav tarihleri 2021!

Açık lisede öğrenim gören binlerce öğrenci ile ilgili araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan açık lise sınav tarihlerinin ardından ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gündeme geldi. öğrencileri 3.dönem sınavlarına hazırlanırken kayıt yenileme tarihlerini de kaçırmak istemiyor. Öte yandan 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtilirken kayıt yenileme tarihlerinin ertelendiği duyuruldu. Buna göre; ne zaman? 2021 MEB ile Açık Lise ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ile ilgili yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak açık lisede eğitim gören öğrenciler için üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri ileri bir tarihe ertelenmişti. sınavları için ise Temmuz ayı işaret edildi. Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. AÖL sınavları ne zaman? 2021 MEB ile Açık Lise ve sınav tarihleri!

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

ile ilgili son gelişmeler binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. MEB yaptığı açıklamada, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. ile ilgili detaylar şöyle;

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2021

AÖL üçüncü dönem için kayıt yenileme tarihleri gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

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AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′ a kadar online olarak yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÖL SINAVLARI VE KAYIT YENİLEME AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2021!
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