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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:09

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen AÖL sınavları için Aralık ayı işaret edilmişti. Kasım ayının son günlerine girilmesiyle beraber sınavların tam tarihini ve nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile 2022-2023 AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili tüm bilgiler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Aralık ayına sayılı günler kala Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, AÖL sınavları tam tarihi, saati ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık lise 1. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte 2022-2023 MEB AÖL sınavları tarih bilgisi ve detaylı bilgiler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, ONLİNE MI OLACAK?

MEB merakla beklenen 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav tarihleri için net tarih bilgisini içeren takvimi paylaştı.

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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