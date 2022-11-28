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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:09

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen AÖL sınavları için Aralık ayı işaret edilmişti. Kasım ayının son günlerine girilmesiyle beraber sınavların tam tarihini ve nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile 2022-2023 AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili tüm bilgiler.