AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mart ayında gerçekleştirilen sınavların sonuçları bu ay içerisinde erişime açılacak. Öğrenciler sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sonuç tarihi ve diğer detaylar.