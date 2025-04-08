Haberler
Yaşam
AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
09:24
AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri şimdi gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirdi. Nisan ayında erişime açılacak AÖL sınav sonuçları için MEB'in resmi açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci, "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte, AÖL sonuç tarihi ve diğer detaylar.