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Haberler Yaşam AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:24

AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri şimdi gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirdi. Nisan ayında erişime açılacak AÖL sınav sonuçları için MEB'in resmi açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci, "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte, AÖL sonuç tarihi ve diğer detaylar.

AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mart ayında gerçekleştirilen sınavların sonuçları bu ay içerisinde erişime açılacak. Öğrenciler sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sonuç tarihi ve diğer detaylar.

AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi netleşti.

Buna göre; göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklanacak.

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AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇ TARİHİ YAKLAŞIYOR! MEB duyurdu! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.