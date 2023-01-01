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Giriş Tarihi: 01.01.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 20:47

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sonuçlar sorgulama ekranı erişime açıldı mı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sürekli olarak soruluyor. 20 Aralık 2022 tarihinde sona eren 1. Dönem AÖL sınavları için itiraz süresi de 25 Aralık tarihinde bitmiş bulunuyor. Bu noktada AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖL Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak soruları, 1. Dönem sınavlarının 20 Aralık'ta sona ermesinden sonra vatandaşlar tarafından sıkça sorulmakta. MEB duyuru ile yakında AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

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AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

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