AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR? 2022 – 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sonuçlar sorgulama ekranı erişime açıldı mı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sürekli olarak soruluyor. 20 Aralık 2022 tarihinde sona eren 1. Dönem AÖL sınavları için itiraz süresi de 25 Aralık tarihinde bitmiş bulunuyor. Bu noktada AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖL Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖL sonuçları sorgulama ekranı