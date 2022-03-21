Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 10 Mart'ta sona eren Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından açık lise sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları bir hafta içerisinde duyurulmuştu. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum