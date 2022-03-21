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Haberler Yaşam AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:06

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 10 Mart'ta sona eren Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından açık lise sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları bir hafta içerisinde duyurulmuştu. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Daha önceki sınav sonuçlarının 10 günde açıklanmış olması konuya dair heyecanı arttırdı. Belli sebeplerden ötürü açık lisede eğitim gören öğrenciler Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmeleri tamamlanacak olup AÖL sonuçları açıklandı mı, bugün mü ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte MEB 2022 AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanır ve bir dersten başarılı olmak için 45 puan alınması gerekir.

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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

MEB AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN GÖZLER BAKANLIKTA!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce AÖL'lü 2. dönem sınav sonuçları ile sorumlu olduğu dersleri geçip geçmediğini öğrenecek.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB adresinde tıkla sorgulama ekranı
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