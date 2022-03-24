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Haberler Yaşam AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:23

AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları açıklandı. 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşen açık lise sınavlarının ardından MEB son dakika duyurusunu yaptı. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ikinci dönem sınav sonuçlarına an itibariyle ulaşabiliyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sorgulanabilecek. Buna göre; AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Lise AÖL 2.dönem sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması an itibariyle MEB duyurusu ile geldi. Açık Lise öğrencileri 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak ikinci dönem sınavlarını tamamladı. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? MEB Açık Lise AÖL 2.dönem sonuçları hızlı sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulanıyor. Açık lise sınavlarına katılan adaylar AÖL sonuçları için MEB'ten son dakika açıklaması geldi. Aöl sonuçları açıklandı

AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖL 3.DÖNEM SINAV TARİHLERİ NEDİR?

AÖL 3.dönem sınav tarihleri açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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