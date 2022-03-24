AÖL sonuçları son dakika belli oldu! Açık öğretim Lisesi MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları açıklandı. 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşen açık lise sınavlarının ardından MEB son dakika duyurusunu yaptı. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ikinci dönem sınav sonuçlarına an itibariyle ulaşabiliyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sorgulanabilecek. Buna göre; AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Lise AÖL 2.dönem sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?