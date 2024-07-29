Giriş Tarihi: 29.07.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
19:11
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?
AÖL sınavlarının gerçekleşmesi üzerine AÖL sonuçları araştırılmaya başladı. Açık Lisede lise eğitimine devam eden öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulamasını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı yapıldı. Ders seçimi, kayıt yenileme ve sınavların ardından gözler AÖL sonuçlarının açıklanma takviminde. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?İşte, AÖL sonuç sorgulama ekranı