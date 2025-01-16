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Haberler Yaşam AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:49

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Sınav sonuçları, aolweb.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavları, Aralık ayında yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Binlerce açık lise öğrencisi, Ocak ayına girilmesiyle birlikte sonuçlarını öğrenmek için için sabırsızlanıyor. aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinde ilan edileek sonuçlar için MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav takvimine göre AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 15-16 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

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