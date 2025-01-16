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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
16:49
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Sınav sonuçları, aolweb.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı...