AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavları, Aralık ayında yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Binlerce açık lise öğrencisi, Ocak ayına girilmesiyle birlikte sonuçlarını öğrenmek için için sabırsızlanıyor. aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinde ilan edileek sonuçlar için MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?