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bu iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor! İşte güncellemesi alacak ve almayacak olan iPhone modelleri

'ın uzun zamandır beridir üstünde çalıştığı biliniyor. Yeni işletim sisteminde detaylı gizlilik geliştirmeleri, daha iyi karanlık mod, daha fazla seçenek sunan pil tasarruf modunun olacağı söyleniyor. Bunlar yeniliklerden sadece bazıları. Diğer yandan iPhone kullanıcıları 'Benim telefonuma iOS 15 güncellemesi gelecek mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor, hangi iPhone'lara iOS 15'in yükleneceğini araştırıyor. İşte iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modelleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 09:00
Apple bu iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak olan iPhone modelleri

haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde 'i tanıtmayı planlıyor. Daha zaman var, diğer yandan gün geçtikçe iOS 15 hakkındaki sızıntıların ve dedikoduların sayısı da artıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz ocak ayında Fransız iPhoneSoft isimli bir site iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modellerini listelemişti. Bu liste başka bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Bu listenin resmi olmadığını ve tamamen iddia olduğunu yeniden belirtelim. Geçmiş dönemde de iOS güncellemeleri hakkında böyle listeler çıkmıştı. Fakat Apple'ın resmi listesinde farklılıklar olmuştu. Bu yüzden bu listede de belki bir takım değişiklikler olabilir.

Apple bu iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak olan iPhone modelleri

IOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

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Apple bu iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak olan iPhone modelleri

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