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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 01:00

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda nisan ara tatili 2023 için kritik açıklamalarda bulundu. 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Sömestr tatilinden sonra yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası bir haftalık tatil daha okullarda yapılmıştı. Ramazan ayında olmamız sebebiyle vatandaşlar "ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt arıyor. Bakan Özer yaptığı açıklamada ara tatil 2023'ün nisan ayında gerçekleşeceğini, bir farklılık olmadığını dile getirdi. Peki, ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte konu hakkında detaylar

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

ARA TATİL NİSAN AYINDA YAPILACAK!

Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

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Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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