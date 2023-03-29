Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 01:00

Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Bakan Özer’den açıklama: 2023 Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda nisan ara tatili 2023 için kritik açıklamalarda bulundu. 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Sömestr tatilinden sonra yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası bir haftalık tatil daha okullarda yapılmıştı. Ramazan ayında olmamız sebebiyle vatandaşlar "ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar