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Haberler Yaşam Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:41

Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklaması ile ara tatillerin iptal olacağına dair iddialara yanıt verdi. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek araştırmaları gündemdeki yerini aldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında karar verilen tatil tarihleri uygulanacak. Okullarda ara tatil ne zaman sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesinde de okulların açılmasıyla birlikte MEB takvimi yeniden uygulamaya konuldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? İşte, okulların kapanacağı tarih…

Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

İkinci ara tatil ne zaman sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Özer, okulların kapanacağı tarih hakkında bilgi verdi. Yaşanan deprem felaketi ardından derslere geç dönen öğrenciler için tatillerin iptal edileceğine dair iddialar yalanlandı. Açıklamaya göre öğrenciler MEB takvimi ile belirlenen sürede tatil alacak. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2023 ara tatil tarihleri...

Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

ARA TATİL NİSAN AYINDA YAPILACAK!

Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

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Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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