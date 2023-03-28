Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklaması ile ara tatillerin iptal olacağına dair iddialara yanıt verdi. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek araştırmaları gündemdeki yerini aldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında karar verilen tatil tarihleri uygulanacak. Okullarda ara tatil ne zaman sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesinde de okulların açılmasıyla birlikte MEB takvimi yeniden uygulamaya konuldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman, Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? İşte, okulların kapanacağı tarih…