Okullarda Ara tatil ne zaman 2023? MEB takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

İkinci ara tatil ne zaman sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Özer, okulların kapanacağı tarih hakkında bilgi verdi. Yaşanan deprem felaketi ardından derslere geç dönen öğrenciler için tatillerin iptal edileceğine dair iddialar yalanlandı. Açıklamaya göre öğrenciler MEB takvimi ile belirlenen sürede tatil alacak. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, olacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2023 ara tatil tarihleri...