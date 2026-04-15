Haberler Yaşam Araba park ederken neden istemsizce radyonun sesini kısıyoruz?
Giriş Tarihi: 15.04.2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 13:44

Hepimiz o anı yaşamışızdır: Bilmediğimiz bir adresi ararken, yoğun trafikte bir çıkışı kaçırmamaya çalışırken veya sağanak yağmur altında ilerlerken ilk yaptığımız şey el uzatıp radyonun sesini kısmaktır. Görünüşte kulaklarımızla duyduğumuz sesin, gözlerimizle aradığımız tabela veya yolla hiçbir ilgisi yokmuş gibi gelebilir. Ancak bilim, bu refleksin ardında beynimizin karmaşık veri işleme stratejisinin yattığını söylüyor.

Modern dünyada aynı anda birçok işi yapabildiğimizi (multitasking) iddia etsek de, insan beyni aslında bu konuda pek de yetenekli değildir. Beynimiz, görevleri eş zamanlı yürütmek yerine, dikkati bir işten diğerine çok hızlı bir şekilde aktarır. "Dikkat anahtarlaması" adı verilen bu süreç, saniyenin küçük bir kesri kadar sürse de bir bedeli vardır.

Beynimiz bir göreve odaklandığında, o işi "birincil", diğerlerini ise "ikincil" olarak sınıflandırır. Ancak görev sayısı arttıkça veya görevlerden biri daha karmaşık hale geldikçe (örneğin kaybolduğumuzda yeni bir rota çizmek gibi), beyin bu yükü kaldıramaz hale gelir.

Araştırmalar, multitasking yapmaya çalışmanın hata payını %50 oranında artırdığını ve işlerin tamamlanma süresini iki katına çıkardığını göstermektedir.

DUYUSAL BİR TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

Beynimizdeki prefrontal korteks, yani yürütücü kararları veren bölge, sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Araba sürmek gibi görsel ve mekansal becerilerin ön plana çıktığı anlarda, işitsel uyaranlar (radyo, podcast veya yolcu sohbeti) beynin işlemcisinde fazladan yük oluşturur.

Bir adresi bulmaya çalışırken beynimiz aslında bir "eleme" yapar. Görüş alanımız daralır ve çevreye olan dikkatimiz artar. Bu noktada radyonun sesi, beynin öncelik listesinde en alta düşer.

Sesi kısmak, aslında beynin üzerindeki "gürültüyü" temizleyerek tüm bilişsel kaynakları görsel ve mekansal algıya aktarmasını sağlar. Yani sesi kıstığımızda aslında gözlerimizin daha iyi "görmesine" yardımcı oluruz.

RADYONUN TARİHSEL YOLCULUĞU

Bugün standart bir donanım olan araç radyoları, her zaman bu kadar hoş karşılanmamıştı. 1930'larda bazı eyaletler, radyoların sürücü dikkatini dağıtan tehlikeli unsurlar olduğunu savunmuş, hatta radyo taktıranlara ağır para cezaları verilmesi gündeme gelmişti. Ancak 1939'da yapılan çalışmalar, radyoların kazalarda doğrudan bir rol oynamadığını ortaya koydu.

Hatta güncel araştırmalar, uzun ve monoton yolculuklarda hafif bir müziğin sürücünün uyanık kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak işler karmaşıklaştığında, beynimiz kontrolü ele alıyor ve bizi sessizliğe itiyor.

Sonuç: Güvenli Sürüşün Altın Kuralı

Günümüzde uzmanlar, direksiyon başındaki herhangi bir aktivitenin dikkati 2 saniyeden fazla dağıtmaması gerektiği konusunda hemfikir. 90 km/s hızla giden bir araç, sadece 5 saniyede bir futbol sahası kadar mesafe kat eder.

Bu nedenle, bilmediğiniz bir yola girdiğinizde veya kendinizi güvende hissetmediğinizde o düğmeye uzanıp sesi kısmanız, sadece bir alışkanlık değil; beyninizin sizi ve yolcularınızı korumak için attığı hayati bir adımdır.

