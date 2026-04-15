Araba park ederken neden istemsizce radyonun sesini kısıyoruz?

Modern dünyada aynı anda birçok işi yapabildiğimizi (multitasking) iddia etsek de, insan beyni aslında bu konuda pek de yetenekli değildir. Beynimiz, görevleri eş zamanlı yürütmek yerine, dikkati bir işten diğerine çok hızlı bir şekilde aktarır. "Dikkat anahtarlaması" adı verilen bu süreç, saniyenin küçük bir kesri kadar sürse de bir bedeli vardır.