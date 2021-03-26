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Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Otomobiller teknoloji rüzgarını arkasına alarak son hızla yoluna devam ediyor. Otomotiv devleri elektrikli araç konusunda büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Kademli olarak fosil yakıtlı araçların üretimi sona erecek. Araçlarda yaşanan bu değişim, otomobillerle ilgili her şeyi etkiliyor. Araç plakaları da bu değişim rüzgarından nasibi aldı. Plakalarda kullanılacak yeni bir sistem ortaya çıktı. Söz konusu bu sistem araç kullanımını da etkileyecek. İşte plakaları değiştirecek olan yeni sistemin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:37
Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Plakalarda büyük bir değişime neden olacak yeni bir sistem ortaya çıktı. Bu sistem sürücülere oldukça kolaylık sağlayacak. Peki plakalardaki yeni sistem nedir? Neler olacak?

Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

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Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece bilgilerinizi paylaşmayacak!

Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir bunu nasıl yapacak dersiniz?

Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

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