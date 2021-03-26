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Araç sahipleri dikkat! Plakalar değişiyor, yeni dönem başlıyor!

Otomobiller teknoloji rüzgarını arkasına alarak son hızla yoluna devam ediyor. Otomotiv devleri elektrikli araç konusunda büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Kademli olarak fosil yakıtlı araçların üretimi sona erecek. Araçlarda yaşanan bu değişim, otomobillerle ilgili her şeyi etkiliyor. Araç plakaları da bu değişim rüzgarından nasibi aldı. Plakalarda kullanılacak yeni bir sistem ortaya çıktı. Söz konusu bu sistem araç kullanımını da etkileyecek. İşte plakaları değiştirecek olan yeni sistemin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





