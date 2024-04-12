Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Olay, 5 Nisan günü 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Aras, park ettiği 34 KGA 031 plakalı otomobilden indiği sırada iddia göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.