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Haberler Yaşam Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:15

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de, otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Mesut Aras, hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis şüphelilerin kullandığı aracı ise Eyüpsultan'da ormanda yanmış olarak buldu. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet yüzünden olduğu iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK
Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Olay, 5 Nisan günü 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Aras, park ettiği 34 KGA 031 plakalı otomobilden indiği sırada iddia göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras'a ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

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Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu. Haberi alıp olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Aras'ın cansız bedeni cenaze aracı ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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