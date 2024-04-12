Haberler
Yaşam
Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:15
Aracından inerken kurşun yağmuruna tutulmuştu! 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul Sancaktepe'de, otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Mesut Aras, hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis şüphelilerin kullandığı aracı ise Eyüpsultan'da ormanda yanmış olarak buldu. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet yüzünden olduğu iddia edildi.