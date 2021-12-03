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Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:19

Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Aralık ayına ait enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte, kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veriler enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli oldu. Hal böyle olunca aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 3.51 artarak, yıllık bazda yüzde 21.31 oldu. Peki, Aralık Enflasyonuna göre kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarafından enflasyon oranının açıklanması ardından kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler başta emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam olmak üzere çok sayıda vatandaşın maaşını etkileyecek. Ayrıca milyonlarca kiracının zam oranı da enflasyon oranları ışığında belli olacak. Buna göre, Kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar;

Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu.

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Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL

Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.354,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.

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