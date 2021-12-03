Aralık Enflasyonuna göre TEFE-TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Aralık ayına ait enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte, kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veriler enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli oldu. Hal böyle olunca aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 3.51 artarak, yıllık bazda yüzde 21.31 oldu. Peki, Aralık Enflasyonuna göre kira artış oranı zammı ne kadar oldu? Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?