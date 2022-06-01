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Haberler Yaşam Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 17:28

Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in kesiştiği bir noktada yer alan Ardahan aynı zamanda sınır illerimizden birisidir. Coğrafyası ve iklimi gereği birçok doğal güzelliklerle çevrili olan bu şehir, aynı zamanda köklü tarihi ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ile gezilip görülmeye değer bir şehirdir. Peki, Ardahan'da gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Ardahan'da gezilecek turistik mekanlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sınır illerinden biri olan Ardahan ferah havası, birbirinden güzel doğal mekanları ve içten insanı ile ziyaretçilerine oldukça keyifli anlar yaşatmaktadır. Bu yazımızda siz sevgili okurlarımız için 'Ardahan'da gezilecek tarihi mekânlar nelerdir?, Ardahan'da gezilecek yerler nelerdir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Ardahan'da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Seyahat rotası Ardahan'a çevrildiğinde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken mekanları sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Ardahan Kalesi

Ardahan şehir merkezinde bulunan kale Kura Nehri'nin hemen sol yanında bulunmaktadır. Selçuklulardan kalma Ardahan Kalesi Osmanlı Devleti döneminde de bölgenin savunması için kullanılmıştır. Ardahan şehir gezisinde mutlaka gezilmesi gereken tarihi mekanlardan birisidir.

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Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Şeytan Kalesi

Çıldır ilçesinin merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Kalesi oldukça yüksek ve sarp bir konumdadır. Urartular döneminde inşa edildiği rivayet edilen Şeytan Kalesi şehrin önemli tarihi mekanlarından birisidir.

Taşköprü Kitabeleri

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Taşköprü Köyünde bulunan bu kitabeler bölgedeki büyükçe kaya blokları üzerindedir. Rivayetlere göre Taşköprü Kitabeleri Urartu Kralı II. Sarduri'ye aittir.

Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Ardahan'da Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Ardahan şehir gezisinde doğa severlerin mutlaka görmesi ve gezmesi gereken doğal mekanları sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Kuyucuk Kuş Gölü

Ardahan şehir merkezine 100 kilometre uzaklıkta kalan bu doğa harikası bölgede, aynı anda eşsiz bir manzaranın ve 50'den fazla kuş türünün görülme imkanı vardır. Kuyucuk Kuş Gölü özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında sıklıkla ziyaret edilen doğal mekanlardan birisidir.

Aktaş Gölü

Ardahan ile Gürcistan sınır topraklarında bulunan bu göl tektonik hareketler sonucunda oluşmuştur. Gölün içinde bulunan küçük 12 ada vardır. Uçsuz bucaksız manzarası ve ferah havası ile ziyaretçilerine oldukça keyif veren doğal mekanlardan birisidir.

Ardahan’da Gezilecek Yerler - Ardahan’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Kura Nehri

Ardahan'ın Göle ilçesinden başlayarak Gürcistan'dan geçip Azerbaycan'a ulaşan Kura Nehri oradan Aras Nehri ile buluşarak Hazar Denizine dökülmektedir. Allahuekber Dağlarından aldığı kaynakla yaşam bulan nehir Ardahan'ın en nadide doğal mekanlarından birisidir.

Çıldır Gölü

Akbaba ve Kısır Dağları arasında kalan göl, çevresinden gelen akarsularla beslenmektedir. Yaz ve ilkbahar aylarında çevresinde geziler yapılan ve sazan balığı tutulan Çıldır Gölü kışın ise donup adeta doğal bir buz pisti olmaktadır. Ardahan'da mutlaka görülmesi gereken doğal mekanlardan birisidir.

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