Haberler Yaşam Arefe günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, Arefe günü bankaların mesai takvimi
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:53

Arefe günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, Arefe günü bankaların mesai takvimi

Arefe günü bankalar açık mı sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. 26 Mayıs Arefe günü banka çalışma saatleri ile birlikte para transfer işlemlerinin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Özellikle EFT saatleri ve şubelerin yarım gün çalışıp çalışmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Bayram öncesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaların mesai düzenine odaklandı.

26 Mayıs Arefe günü bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde EFT ve havale işlemlerinin hangi saatlere kadar yapılabileceği merak ediliyor. Banka şubelerinde işlem gerçekleştirecek kişiler resmi mesai düzenine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. Arefe günü bankaların açık olup olmadığı internet üzerinden en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı değil, ancak yarım gün hizmet veriyor.

Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğleden sonra kapanıyor.

Buna göre:

Açılış: 09.00

Kapanış: 12.30 – 13.00 arası

AREFE GÜNÜ EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

Arefe günü saat 13.00'ten önce yapacağınız EFT ve havale transferleri aynı gün karşı hesaba geçer. Ancak saat 13.00'ten sonra yapılacak EFT işlemleri, bayram sonrasındaki ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara yansıyacaktır.

BAYRAM SONRASI BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 31 Mayıs Pazar gününün de hafta sonu tatiline denk gelmesiyle birlikte, bankalarda normal şube bankacılığı düzenine geri dönüş tarihi 1 Haziran Pazartesi günü olacaktır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

