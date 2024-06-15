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Haberler Yaşam Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:53

Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

Kurban Bayramı tatili başlıyor. 2024 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planına başladı. Bu tatil sürecini İstanbul'da geçirecek olanlar için toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

Kurban bayramında otobüs, marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi sorusu bayrama sayılı günler kala merak konusu oldu. 9 günlük bayram tatili sürecinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, Kurban bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?

Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

BAYRAMDA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı.

Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair henüz açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ gemileri ve İZTAŞIT otobüsleri ile İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek.

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