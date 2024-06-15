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Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:53
Arefe günü BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün bedava?
Kurban Bayramı tatili başlıyor. 2024 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planına başladı. Bu tatil sürecini İstanbul'da geçirecek olanlar için toplu taşıma ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?