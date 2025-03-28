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AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
13:27
Ramazan Bayramı öncesindeki Arefe Günü, ibadet ve dualarla geçirilmesi tavsiye edilen mübarek günlerden biridir. Bu özel günde yapılacak tesbihler, zikirler ve dualar, manevi huzuru artırırken, bayrama daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde hazırlanmayı sağlar. Peki, Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir? İşte, arefe günü çekilecek tesbih ve zikirler...