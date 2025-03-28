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Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:27

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

Ramazan Bayramı öncesindeki Arefe Günü, ibadet ve dualarla geçirilmesi tavsiye edilen mübarek günlerden biridir. Bu özel günde yapılacak tesbihler, zikirler ve dualar, manevi huzuru artırırken, bayrama daha bilinçli ve huzurlu bir şekilde hazırlanmayı sağlar. Peki, Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir? İşte, arefe günü çekilecek tesbih ve zikirler...

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, Arefe Günü yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler merak konusu oldu. Arefe günü, duaların kabulüne vesile olan mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki, Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarından derlenen Arefe Günü tesbih ve zikir önerileri…

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

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AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER 2025: Diyanet ile Ramazan Bayramı arifesinde hangi tesbihler çekilir?

AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE ESMALAR ÇEKİLMELİ?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.