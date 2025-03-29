Haberler
Yaşam
AREFE GÜNÜ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | Arefe günü hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
15:28
AREFE GÜNÜ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI | Arefe günü hangi dualar okunur? Diyanet açıkladı!
Arefe günü, duaların kabul edildiğine inanılan mübarek günlerden biridir. Bu özel günde, Peygamber Efendimizin okuduğu duaları okuyarak manevi huzura ulaşmak isteyenler, en faziletli Arefe duasını araştırıyor. Peki, Arefe günü okunması tavsiye edilen dualar nelerdir? İşte, Arefe duası ve anlamı...