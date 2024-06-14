Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

Bayram günleri resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki bazı iş yerlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Durum böyle olunca, kargo çalışma saatleri de Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte kurumlardan yapılan açıklamalar ışığında 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı sorusunun yanıtı.