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Haberler Yaşam Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:34

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

Arefe günü kargoların çalışma durumu online alışveriş yapanlar ve kargo iadesi yapacak olanlar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. İşte, 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı sorusunun yanıtı.

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

Bayram günleri resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki bazı iş yerlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Durum böyle olunca, kargo çalışma saatleri de Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte kurumlardan yapılan açıklamalar ışığında 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı sorusunun yanıtı.

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.

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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

AREFE GÜNÜ KURYELER DAĞITIM YAPACAK MI?

Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için kargo firmalarını ve şubelerini aramanız gerekmektedir.

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?

BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

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