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Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:34
Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı?
Arefe günü kargoların çalışma durumu online alışveriş yapanlar ve kargo iadesi yapacak olanlar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. İşte, 15 Haziran 2024 Arefe günü PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı sorusunun yanıtı.