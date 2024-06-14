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Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:17
Kurban kesim vakitleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı geldi çattı. 15 Haziran'da arefe günü idrak edilecek. Bu sebeple Arefe günü kurban kesmenin hükmü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İbadetini yerine getirmek isteyen İslam alemi ''Arefe günü kurban kesilir mi kesilmez mi?'' diye merak ediyor. Kurban ibadetiyle ilgili sorular ayetler, hadisler ve din alimlerinin açıklamaları ile yanıt buluyor. Peki; Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir? İşte cevabı.