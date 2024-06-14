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Haberler Yaşam Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:17

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

Kurban kesim vakitleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı geldi çattı. 15 Haziran'da arefe günü idrak edilecek. Bu sebeple Arefe günü kurban kesmenin hükmü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İbadetini yerine getirmek isteyen İslam alemi ''Arefe günü kurban kesilir mi kesilmez mi?'' diye merak ediyor. Kurban ibadetiyle ilgili sorular ayetler, hadisler ve din alimlerinin açıklamaları ile yanıt buluyor. Peki; Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir? İşte cevabı.

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

2024 Kurban Bayramı geldi çattı. Haliyle kurban kesim vakitleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu yıl Arefe günü 15 Haziran'da, bayramın ilk günü ise 16 Haziran'da idrak edilecek. Kurban ne zaman kesilir diye merak edenler Arefe günü kurban kesilir mi sorusunu gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları mercek altına alındı. Peki, Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir? İşte detaylar…

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

KURBAN BAYRAMIN SON GÜNÜ KESİLİR Mİ?

Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

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