Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken binlerce kişi arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. 2 Mayıs tarihinde idrak edilecek olan bayram öncesi, Ramazan'ın son gününü temsil eden bu tarihte İslam'ın beş şartından olan oruç ibadeti de sona erecek. Bu noktada "Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek günün faziletini "Daha faziletli bir gün yoktur." Hadisiyle müjdelemiştir. Peki, Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? İşte tüm detaylar…