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Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:23

Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken binlerce kişi arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. 2 Mayıs tarihinde idrak edilecek olan bayram öncesi, Ramazan'ın son gününü temsil eden bu tarihte İslam'ın beş şartından olan oruç ibadeti de sona erecek. Bu noktada "Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek günün faziletini "Daha faziletli bir gün yoktur." Hadisiyle müjdelemiştir. Peki, Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? İşte tüm detaylar…

Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

Arefe günü yapılacak ibadetlerin faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu noktada ise "Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir, faziletleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayramdan önceki günü temsil eden bu mübarek gün, Ramazan ayının da son günü olacak. Bu tarihte binlerce müslüman ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşayacak. Peki, Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir, faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin merak edilen o detaylar…

Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü Ramazan ayının son gününe denk geliyor ve Ramazan'ın içine dahil olduğu için bugünde de oruç tutuluyor.

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Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü oruç tutuluyor mu, tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nelerdir?

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

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