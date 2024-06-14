Haberler
Yaşam
Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
20:37
Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?
Kurban Bayramı öncesinde ve sırasında özel günleri için altın almak isteyenler veya yatırım ve birikim yapmak için çarşıları ziyaret edecekler arefe günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı, çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. 9 günlük bayram tatilinde kuyumcuların çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki; 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü kuyumcular açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, detaylar...