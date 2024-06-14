Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olması bekleniyor. Bu noktada yatırım ve birikim yapacaklar ile takı satın almak isteyenler bayram sonrasını bekleyecek.

Ancak yine de dükkanlar özelinde araştırma yapılması öneriliyor.