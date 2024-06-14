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Giriş Tarihi: 14.06.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 20:37

Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Kurban Bayramı öncesinde ve sırasında özel günleri için altın almak isteyenler veya yatırım ve birikim yapmak için çarşıları ziyaret edecekler arefe günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı, çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. 9 günlük bayram tatilinde kuyumcuların çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki; 15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü kuyumcular açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, detaylar...

Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Arefe Günü kuyumcular açık mı 15 Haziran Kurban Bayramı arifesi özelinde sorgulanıyor. Bazı meslek grupları çalışmalarına bayram arası verecek. Bu noktada kuyumcular da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olması bekleniyor. Bu noktada yatırım ve birikim yapacaklar ile takı satın almak isteyenler bayram sonrasını bekleyecek.

Ancak yine de dükkanlar özelinde araştırma yapılması öneriliyor.

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Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe Günü kuyumcuların yarım gün hizmet vermesi beklenenler arasında.

Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram sonrası kuyumcuların açılması bekleniyor. Ancak bazı dükkanlar 9 günlük izni de değerlendirebilir. Bu noktada telefonla bilgi almak tercih edilen çözümler arasında yer alıyor.

Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı kapalı mı? 15 Haziran Cumartesi arefe günü kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar?
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