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Haberler Yaşam Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü'nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 09:50

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü'nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar bu noktada merak konusu oluyor. İslam dininin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar, tutulan oruçların sevabıyla bayrama kavuşmanın huzurunu yaşayacak. Peki Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe Günü nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte detaylar…

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Ramazan Bayramı'na geri sayımı sürerken Arefe Günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamı taşıyan bugünde eller semaya yükselecek, bol bol ibadet edilecek, dualar okunup namazlar kılınacak. İslam alemi bugünü ibadetle geçirmek isterken kılınacak namazlar, okunacak dua ve sureler araştırmasına çıktı. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Peki; Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe Günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte tüm detaylar…

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

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Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR - YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

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