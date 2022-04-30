Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet Arefe Günü’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar bu noktada merak konusu oluyor. İslam dininin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar, tutulan oruçların sevabıyla bayrama kavuşmanın huzurunu yaşayacak. Peki Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe Günü nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte detaylar…