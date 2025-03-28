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Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:42
Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları
Mübarek Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen arefe gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar gündemdeki yerini aldı. Arefe günü, ibadetlerin faziletinin saymakla bitmediği, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat sunduğu bir zaman dilimidir. İslam alemi, bu kıymetli günde yapılacak arefe günü ibadetleri, duaları ve tesbihlerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki; Ramazan Bayramı arifesinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? İşte, detaylar.