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Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:42

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

Mübarek Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen arefe gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar gündemdeki yerini aldı. Arefe günü, ibadetlerin faziletinin saymakla bitmediği, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat sunduğu bir zaman dilimidir. İslam alemi, bu kıymetli günde yapılacak arefe günü ibadetleri, duaları ve tesbihlerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki; Ramazan Bayramı arifesinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? İşte, detaylar.

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

Arefe günü, ibadetlerin faziletinin saymakla bitmediği, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat sunduğu bir zaman dilimidir. Mübarek Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen bu anlamlı günde İslam alemi "Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'na kavuşmadan önceki son gün olan bu anlamlı günde oruç ve ibadetlerle geçiriliyor. İşte, Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları...

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile 1000 İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

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Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

Peygamber Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Peygamber Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile arefe günü ibadetleri ve duaları

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."