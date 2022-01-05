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Haberler Yaşam Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!
Giriş Tarihi: 05.01.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 07:10

Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

Bayrak şiirinin yazarı olarak ün kazanan, pek çok önemli eseri bulunan Arif Nihat Asya ölüm yıl dönümü sebebiyle anılıyor. Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup sorularıyla araştırılan Bayrak Şairi; öğretmen ve siyasetçi kimlikleriyle de tanınmaktadır. İşte, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın şiirleri, eserleri ve hayatı…

Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

Bayrak, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, Süleymaniye gibi pek çok şiiri bulunan Arif Nihat Asya ölüm yıl dönümü dolayısıyla edebiyata ilgisi bulunan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup gibi sorularla araştırılan usta şair, vatan aşkıyla yazdığı milliyetçi şiirleriyle tanınmaktadır. Yahya Kemal'in tesiriyle şekillenen edebi kişiliği üzerinde, erken yaşta kaybettiği babasının yokluğu ve şahit olduğu Balkan Savaşı'nın da etkisi çok büyüktür. İşte Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın şiirleri, eserleri ve hayatı.

Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

ARİF NİHAT ASYA KİMDİR?

Arif Nihat Asya (7 Şubat 1904, Çatalca, İstanbul - 5 Ocak 1975, Ankara), Türk şair, öğretmen, siyasetçidir.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerindendir. Sade bir üslupla millî değerleri ve dini heyecanları işleyen şiirler yazmıştır. Bayrak, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye en tanınmış şiirleridir. Bayrak şiirinden dolayı Türk edebiyatında Bayrak şairi olarak da anılır. 19. dönem TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştır.

1904'te Çatalca'nın İnceğiz köyünde doğdu. Asıl adı Mehmet Arif'tir. Tokatlı Zîver Efendi ile Tırnovalı Zehra Hanım'ın tek çocuğu idi. Şairin bilinen en büyük dedesi Kapusuz Hacı Ahmet, Tokat'a bağlı Kapusuz Köyü'nden İstanbul'a göçmüş ve orada debbağlıkla uğraşmış olan bir âhî ustasıdır.

Henüz bebekken babası veba hastalığından hayatını kaybetti; annesi yeni bir evlilik yapıp Filistin'e gitmesi üzerine üç yaşından itibaren akrabalarının yanında yetiştirildi.

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Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

ARİF NİHAT ASYA HAYATI

Öğrenim hayatı Örçünlü Köy mektebinde başladı. Babaannesinin ölümünden sonra onun bakımını üstlenen halası ile birlikte Balkan Savaşı'ndan kısa bir süre önce İstanbul'a göçtü; Kocamustafapaşa ve Haseki mahalle mekteplerinde öğrenim gördükten sonra I. Dünya Savaşı yıllarında Gülşen-i Maarif Rüştiyesi'ne devam etti. Bu dönemde hakim olan milliyetçi duyguların etkisiyle şiire başladı. Bazı destancıların Haseki'de okuyarak sattıkları harp destanları onu şiire yönelten ilk örneklerdi. Orta tahsilini parasız yatılı olarak Bolu ve Kastamonu liselerinde tamamladı. Millî Mücadele'ye destek verenlerin durağı haline gelen Kastamonu'daki öğrencilik dönemi onun kişiliğini ve sanatını etkiledi. Bu döneme şiire ilgisi arttı, hocası Enver Kemal Bey'in yönettiği Gençlik adlı dergide ilk şiirlerini yayımladı.

Öğrenimine Dârü'l-Muallimîn-i Âliye (sonraki adı Yüksek Muallim Mektebi, bugünkü İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Bölümü'nde devam etti. İlk şiir kitabı olan Heykeltıraş, 1924 yılında bu okulda öğrenci iken yayımlandı. Yüksek Muallim Mektebi son sınıfındayken ilk eşi olan Hatice Semiha Hanım'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu.

BAYRAK ŞAİRİNİN ÖĞRETMENLİK YILLARI

1928'de mezun olduktan sonra edebiyat öğretmeni olarak Adana'ya tayin oldu Adana Kız Lisesi ve Erkek Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Adana'da öğretmenlik yaptığı dönemde 1933 yılında Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'le tanışan Arif Nihat, dervişlik çilesini çekip Mevlevilikte şeyhlik makamına kadar yükseldi; millî şiirlerin yanı sıra tasavvufi şiirler yazdı. Şair, 1940 yılında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 5 Ocak günü yapılan tören için Bayrak adlı şiiri ile tanındı ve Bayrak Şairi olarak anılır oldu. Şiir, önce Görüşler dergisinde yayımlanmış; daha sonra da Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor adlı şiir kitabının 1946'da çıkan ilk baskısında yer almıştır.

1941 yılında ilk evliliğini sonlandıran şair, kimya öğretmeni Servet Akdoğan ile ikinci evliliğini yapmış ve bu evlilikten de bir kız, bir erkek çocuk sahibi olmuştur.

Malatya Lisesi'ne müdür olarak atanıp Adana'dan ayrılan şair, Malatya Lisesi Müdürü iken Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile yaşadığı sert tartışma nedeniyle huzursuzluk yaşadı. Üç yıl kadar Malatya'da çalıştıktan sonra yeniden edebiyat öğretmeni olarak Adana Erkek Lisesi'ne döndü. 1948'de Edirne Lisesi'ne sürgün edildi.

Bir dönem siyasetle de ilgilendi. Emekliye ayrıldıktan sonra Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Aralık 1974'ün sonlarında hastalanarak hastaneye kaldırıldı; 5 Ocak 1975'te öldü. Kabri, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndadır.

Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

ARİF NİHAT ASYA'NIN EDEBİ KİŞİLİĞİ

Milliyetçi şiirleriyle tanınan Arif Nihat Asya, yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirler yazmıştır. Şiirlerinde halk ve divan edebiyatı nazım şekilleri yanında modern edebiyatın nazım şekilleri de yer almıştır. En çok kullandığı nazım şekli ise Rubaidir; rubailerden oluşan beş ayrı kitap yazmıştır. İşlemiş olduğu başlıca temalar kahramanlık ve tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket güzellikleridir. Şiirleri arasında, Ebced hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeler de önemli bir yer tutar.

Şiirlerinde günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat'ın rahat, özentisiz ve sade bir üslubu vardır. Şiiri üzerinde Yahya Kemal'in açık tesiri görülmektedir. Sosyal ve siyasal konuları, yurt gözlemlerini, arkadaşlarını, yakın çevresini, tarihi konuları, dini meseleleri, aşkı, tabiatı konu alan nesir türünde eserleri bulunur.

Arif Nihat Asya kimdir, hangi toplulukta ve edebi akıma mensup?Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın şiirleri, eserleri ve hayatı!

ARİF NİHAT ASYA ESERLERİ

Kanatlarını Arayanlar

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

Kubbeler

Ses ve Toprak

Top Sesleri

Dualar ve Aminler

Kökler ve Dallar

Aramak ve Söyleyememek

Fatihler Ölmez ve Takvimler

Ayın Aynasında

Rübaiyyat-ı Arif 1

Rübaiyyat-ı Arif 2

ARİF NİHAT ASYA ŞİİRLERİ

Heykeltıraş (1924)

Yastığımın Rüyası (1930)

Ayetler (1936)

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1946)

Kubbe-i Hadrâ (Mevlana üzerine, 1956)

Kökler ve Dallar (1964)

Emzikler (1964)

Dualar ve Aminler (1967)

Aynalarda Kalan (1969)

Bütün Eserleri (1975-1977)

Rubaiyyat-ı Ârif (rubailer, 1956)

Kıbrıs Rubaileri (rubailer, 1964, 1967)

Nisan (rubailer, 1964)

Kova Burcu (rubailer, 1967)

Avrupa'dan Rubailer (1969)

Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi, 1971)

Bütün Eserleri (1975-1977, Ötüken Yayınları)

Bayrak (1940) [8]

Çocuk ve Ağaç

Bayrak Şiiri

DÜZ YAZILARI

Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler, 1946)

Enikli Kapı (makaleleri, 1964)

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