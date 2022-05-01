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Haberler Yaşam Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:17

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

Arife ya da Arefe olarak adlandırılan bayram öncesinde milyonlarca Müslüman hazırlıklara başladı. Arife Günü çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar bu kapsamda inceleniyor. Ramazan-ı Şerif'i ibadetlerle tamamlayarak bayrama erişmenin huzurunu yaşayan milyonlarca kişi, bu kıymetli günü ve geceyi en verimli şekilde geçirebilmek adına hazırlık yapıyor. Ramazan'ın son günü olan bu özel günle ilgili olarak Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur soruları yanıt arıyor. İşte bugün okunacak sureler, dualar, Arife Günü zikirleri ve tesbihleri!

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler bu yılki Ramazan ayının son gününü en verimli şekilde geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Arife gününü ve gecesini bol bol ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirmenin önemi herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle, bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenler Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur gibi sorulara ilişkin yanıt arıyor. Bu gece kaç tane İhlas okunacağı, hangi duaların tekrar edileceği merak ediliyor. İşte Arife Günü çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar…

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE ESMALAR ÇEKİLMELİ?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

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Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

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