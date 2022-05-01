Haberler Yaşam Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:17

Arife Günü zikirleri ve bugün çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur?

Arife ya da Arefe olarak adlandırılan bayram öncesinde milyonlarca Müslüman hazırlıklara başladı. Arife Günü çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar bu kapsamda inceleniyor. Ramazan-ı Şerif'i ibadetlerle tamamlayarak bayrama erişmenin huzurunu yaşayan milyonlarca kişi, bu kıymetli günü ve geceyi en verimli şekilde geçirebilmek adına hazırlık yapıyor. Ramazan'ın son günü olan bu özel günle ilgili olarak Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur, kaç tane İhlas okunur soruları yanıt arıyor. İşte bugün okunacak sureler, dualar, Arife Günü zikirleri ve tesbihleri!