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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle
Giriş Tarihi: 15.04.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 18:24

Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle

Kanal D ile Arka Sokaklar 623. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Dizide bu hafta Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Dizinin 15 Nisan 2022 tarihli bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Arka Sokaklar yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle linki ve detaylar...

Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle

Arka Sokaklar yeni ve son bölüm izle linki araştırmaları bugün akşam saatleriyle gündeme geldi. Aksiyon dolu uzun soluklu dizide izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Öte yandan Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutarken Mesut bu durum karşısında adeta yıkılacak. 15 Nisan 2022 Cuma günü ekranlara gelen bölümü internetten izlemek isteyenler Arka Sokaklar 623. Yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle

Dizinin bölümlerine aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

Arka Sokaklar 623. bölüm TEK PARÇA izle! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni ve son bölüm izle | VİDEO

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mazlum'un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.

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Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle

Gecenin bir yarısı Hüsnü Komiserin evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü'den yardım isteyecektir.

Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut Komiser, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin Komiser, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.

Arka Sokaklar 623. yeni bölüm izle! 15 Nisan 2022 Kanal D canlı yayını ile Arka Sokaklar izle

Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal'den yardım ister. Sedef'in Cemal'e olan yakın davranışları Ezgi'yi rahatsız edecektir.

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