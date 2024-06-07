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Haberler Yaşam ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:38

ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi 678. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 678. bölüm için Arka Sokaklar izle araştırmaları başladı. Yeni bölümde Hüsnü otel odasında Şule'yi görünce adeta yıkılır. Şule'yi bu yola düşürenleri bulmaya çalışan Hüsnü tuzağa düşer. Peki, bundan sonar neler yaşanacak, Hüsnü ve Şule'nin başı dertte mi? İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

Arka Sokaklar bu akşam 678.bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümü izlemek isteyen seyirciler canlı izle araştırmalarına başladı.Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Yeni bölümde Peki ekip bunu nasıl karşılayacak? İşte Arka Sokaklar canlı izle

ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hüsnü otel odasında Şule'yi görünce adeta yıkılır. Şule'yi bu yola düşürenleri bulmaya çalışan Hüsnü tuzağa düşer. Tek başına hareket eden Hüsnü'yü yakalarla ve bağlarlar. Rıza Baba ve Mesut, Hüsnü'yü arar. Şule'yi kötü yola düşürenler, Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettirirler.

ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir. Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer

ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı

Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

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