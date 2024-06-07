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ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
18:38
ARKA SOKAKLAR İZLE: “Hüsnü ve Şule’nin başı dertte!” Arka Sokaklar 678. Bölüm canlı izle ekranı
Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi 678. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 678. bölüm için Arka Sokaklar izle araştırmaları başladı. Yeni bölümde Hüsnü otel odasında Şule'yi görünce adeta yıkılır. Şule'yi bu yola düşürenleri bulmaya çalışan Hüsnü tuzağa düşer. Peki, bundan sonar neler yaşanacak, Hüsnü ve Şule'nin başı dertte mi? İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile son bölüm izle