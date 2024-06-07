Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?