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Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
23:55
Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hüsnü ve Şule'nin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle linki…