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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:55

Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hüsnü ve Şule'nin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle linki…

Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak sorularının yanıtları için sorgulamalar başladı. Kanal D ekranlarının Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimleri başrolde buluşturduğu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 678. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hüsnü otel odasında Şule'yi görünce adeta yıkılır. Şule'yi bu yola düşürenleri bulmaya çalışan Hüsnü tuzağa düşer. Tek başına hareket eden Hüsnü'yü yakalarla ve bağlarlar. Rıza Baba ve Mesut, Hüsnü'yü arar. Şule'yi kötü yola düşürenler, Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettirirler.

Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir.

Arka Sokaklar 679. bölüm fragmanı izle |Arka Sokaklar fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

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