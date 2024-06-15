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Arka Sokaklar 680. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
06:11
Arka Sokaklar 680. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında cuma günleri yayımlanan Arka Sokaklar 680. bölüm fragmanı ile araştırılmaya başladı. Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide gelecek hafta olacaklar gündemde. Tansiyonun yükseldiği yapımda dizinin takipçileri ekran başında. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?