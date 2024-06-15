Arka Sokaklar 680. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Ekip Şule'yi tuzağa düşüren Yasemin ve Selda'nın peşine düşer. Hüsnü'nün onlardan alacak bir intikamı vardır.

Tefo, başına gelenlerden kurtulmaya çalışırken bir yandan onun pis işlerinden habersiz karnı burnunda olan hamile karısını idare etmeye çalışır.