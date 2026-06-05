Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 19:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 19:32

Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?

Kanal D'nin dizisi Arka Sokaklar 751. bölüm izle ekranı, bu akşam yayınlanacak olan nefes kesici sezon finaliyle izleyicilerin odağında. Rıza Baba ve ekibinin kendi sonlarını getirme pahasına girecekleri ölümcül operasyonun tüm detayları takipçilerin gündemindeki yerini aldı.

  • ABONE OL
Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?

Ekranların en uzun soluklu polisiye yapımı, bu hafta tansiyonu yüksek bir bölümle ekran macerasına yaz arası veriyor. Nevşehir Ürgüp'e uzanan büyük operasyonda tehlikeli isimlerle karşı karşıya gelen ekibimiz, hem arkadaşlarını kurtarmak hem de uluslararası bir krizi önlemek için hayatlarını ortaya koyuyor.

Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR 751. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kayıp olan Ali'nin peşine düşen ekibimiz ondan iyi bir haber beklemektedir. Bir seminere konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Sanem dış güçlerin dikkatini çeker. Josef ve Devran Sanem'i etkisiz hale getirmeye çalışacaktır.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?

Yine Yolcu olmaya zorlanan Ali kirli işlere dahil edilmek için Ürgüp'e kaçırılmıştır. Ekibimiz her ne pahasına olursa olsun Ali'yi kurtarmak için her yolu deneyecektir. Bu kendi sonlarını getirecek de olsa...

Arka Sokaklar 751. bölüm izle! Kanal D ile Arka Sokaklar sezon finalinde neler olacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA