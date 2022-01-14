Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Rıza’sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin ölü ölmediği henüz belli değil. Fragmanda yer alan sahnede; Rıza Baba silahlı saldırıya uğruyor. Bir şahıs elinde silahla üç el ateş ediyor ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığılıyor. Bu akşamki yeni bölümde Rıza Baba'nın akıbeti belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Babanın durumu merak konusu!

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir.

Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.