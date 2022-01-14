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Giriş Tarihi: 14.01.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 12:58

Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Rıza’sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Rıza baba karakteri ilgi görüyor. Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin yeni bölümde vurulduğu görülüyor. Fragmanda ünlü oyuncunun vurulma sahnesini görüp şok olan izleyiciler Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, nasıl öldü, kim vurdu, Zafer Ergin diziden neden çıktı sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle detaylar netlik kazanacak. Peki Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Rıza'sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? İşte yanıtı

Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Rıza’sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

Bu akşam 610.bölümüyle ekrana gelecek olan Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba karakteri damga vuracak. Yayınlanan son bölümde Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzmüştü. Bu haftaki yeni bölümde ise bugüne kadar birçok badireyi atlatan Rıza Baba'nın son bölümde vurulmasıyla birlikte diziden ayrılacağı gündeme geldi. Bu akşam Rıza Baba'nın akıbeti belli olacak. Peki Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Rıza'sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Rıza’sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin ölü ölmediği henüz belli değil. Fragmanda yer alan sahnede; Rıza Baba silahlı saldırıya uğruyor. Bir şahıs elinde silahla üç el ateş ediyor ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığılıyor. Bu akşamki yeni bölümde Rıza Baba'nın akıbeti belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Babanın durumu merak konusu!

Mesut'un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut'un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut'u arayan ekibimiz gergindir.

Samir'in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay'ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret'in eşi Nuran'a, ardından da Kudret'e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli'yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli'yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Rıza’sı Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR'IN RIZA'SI ZAFER ERGİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizide Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın Arka Sokaklar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası merak konusu oldu.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında 'İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz.' dedi

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