Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

16 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu için geri sayım devam ediyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi, yeni sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle ekranlarda olacak. Bu noktada her Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte, 23 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı…