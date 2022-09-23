Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan dizinin yeni sezonunda Şevket Çoruh'un yer almayacağı öğrenilmişti. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte, 23 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı…