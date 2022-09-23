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Haberler Yaşam Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.09.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 11:54

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan dizinin yeni sezonunda Şevket Çoruh'un yer almayacağı öğrenilmişti. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte, 23 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı…

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

16 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi 17. sezonu için geri sayım devam ediyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi, yeni sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle ekranlarda olacak. Bu noktada her Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte, 23 Eylül Cuma Kanal D yayın akışı…

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI YOK MU?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak.

23 Eylül Kanal D yayın akışına göre bu akşam, başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı O Kız dizisi tekrar bölümüyle yayında olacak.

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Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimleri hızla devam ediyor.

Yeni sezonda 5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak olan polisiye dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Aksiyon dolu sahneleriyle beğeni toplayan Arka Sokaklar 17. Sezon yayın tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

ŞEVKET ÇORUH VEDA ETTİ!

Her cuma akşamı izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinde 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı aldı.

Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziye veda ettiğini duyurdu. İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un açıklaması...

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 23 Eylül Kanal D yayın akışı

''MESUT'LA SON DAKİKAYA KADAR TER DÖKTÜM''

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh"

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