Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

Uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar 17. Sezonu ile ekranlara dönüyor. Dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Cuma günleri ekranlara gelen yapım 14 Ekim Kanal D yayın akışı ile sorgulanmaya başladı. Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon öncesi tanıtımları ile heyecan yaratan Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları ile de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon bugün mü, ne zaman başlıyor? İşte, yeni oyuncular ile sezon tarihi…