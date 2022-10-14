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Haberler Yaşam Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:52

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

Uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar 17. Sezonu ile ekranlara dönüyor. Dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Cuma günleri ekranlara gelen yapım 14 Ekim Kanal D yayın akışı ile sorgulanmaya başladı. Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon öncesi tanıtımları ile heyecan yaratan Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları ile de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon bugün mü, ne zaman başlıyor? İşte, yeni oyuncular ile sezon tarihi…

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yeni sezon bugün mü, ne zaman soruları bir süredir her Cuma günü yanıt arıyordu. Sezon arasından dönen birçok yapımın ardından 17. Sezonu ile ekranlara gelecek dizi için de sorgulamalar başladı. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları da bu noktada merak edilenler arasında. Peki, 14 Ekim Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, yeni sezona dair merak edilenler…

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Arka Sokaklar bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle birlikte ekranlara dönüyor. 17. sezonuna başlayacak olan yapım, 633. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. Yapım, yeni oyuncular ile kadroyu genişletmiş durumda.

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Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

5 YENİ OYUNCU KATILDI

Öte yandan dizinin kadrosuna 5 yeni isim katılmıştı. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek.

Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR 17. SEZON YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

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