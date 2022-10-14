Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? 14 Ekim Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yeni sezon bugün mü, ne zaman soruları bir süredir her Cuma günü yanıt arıyordu. Sezon arasından dönen birçok yapımın ardından 17. Sezonu ile ekranlara gelecek dizi için de sorgulamalar başladı. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları da bu noktada merak edilenler arasında. Peki, 14 Ekim Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, yeni sezona dair merak edilenler…