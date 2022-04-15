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Haberler Yaşam ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna'yı aldatan ASAP Rocky'nin hayatı
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 16:24

ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna'yı aldatan ASAP Rocky'nin hayatı

Asap Rocky olarak bilinen gerçek ismi Rakim Nakache Mayers olan rapçinin ünlü şarkıcı Rihanna'yı aldatması gündeme bomba gibi düştü. Rihanna ve Asap Rocky'nin çocuk beklediğini söylemek gerek. Uzun süredir şarkı çıkarmayan ve hayranlarından şarkı çıkarması için baskı gören Rihanna, hamilelik sürecinin sonuna yaklaşmışken böyle bir şeyin yaşanması şok etkisi yarattı. Rihanna ilk çocuğunu beklerken aldatıldıktan sonra sosyal medyada herkes "Asap Rocky kimdir, kaç yaşındadır, Rihanna'yı kimle aldattı?" gibi sorular sordu. İşte soruların cevapları…

ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldatması büyük tartışmaları da gündeme getirdi. Çocuklarının doğmasına bu kadar az kalmışken böyle bir şeyin yaşanması, Asap Rocky'nin Rihanna hayranları tarafından topa tutulmasına neden oldu. Asap Rocky'nin Riri'nin de tasarımcısı olan Amina Muaddi ile yasak ilişki yaşadığı Rihanna tarafından öğrenildi. Rihanna'nın Asap Rocky ile birlikteliğini sonlandırıp sonlandırmayacağı henüz bilinmiyor. Peki, Asap Rocky kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

ASAP ROCKY KİMDİR?

Asıl adı Rakim Nakache Mayers olan sanatçı, sahne adı olarak ASAP Rocky'i kullanmaktadır. 8 Ekim 1988 yılında doğmuştur. New York'un Harlem mahallesinde dünyaya gelmiştir. Gençliğini Harlem'de geçiren Asap Rocky'nin takma adındaki Asap de Harlem'deki A$AP Mob adlı hip hop oluşumundan gelmektedir.

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ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

İlk müzik aktivitesi olarak LiveLoveA$AP'i çıkaran Rocky, kitlelerden büyük beğeni kazandı. Ekim 2011'de 3 milyon dolarlık Sony ile anlaşma imzaladı. İlk albümü LongLiveASAP'i 2013 yılında çıkardı. Kendisi Dope ve Monster filmlerinde de rol almıştır. Asap Rocky'nin diğer albümleri At Long. Last. ASAP ve Testing'dir.

ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

ASAP ROCKY RIHANNA'YI ALDATTI MI?

2 yıldır birlikte olduğu Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldatan Asap Rocky, iddialara göre Rihanna Asap Rocky'nin aldattığına tanıklık etmiş.

ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı
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