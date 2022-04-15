ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldatması büyük tartışmaları da gündeme getirdi. Çocuklarının doğmasına bu kadar az kalmışken böyle bir şeyin yaşanması, Asap Rocky'nin Rihanna hayranları tarafından topa tutulmasına neden oldu. Asap Rocky'nin Riri'nin de tasarımcısı olan Amina Muaddi ile yasak ilişki yaşadığı Rihanna tarafından öğrenildi. Rihanna'nın Asap Rocky ile birlikteliğini sonlandırıp sonlandırmayacağı henüz bilinmiyor. Peki, Asap Rocky kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?