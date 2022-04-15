ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Rihanna’yı aldatan ASAP Rocky’nin hayatı

Asap Rocky olarak bilinen gerçek ismi Rakim Nakache Mayers olan rapçinin ünlü şarkıcı Rihanna'yı aldatması gündeme bomba gibi düştü. Rihanna ve Asap Rocky'nin çocuk beklediğini söylemek gerek. Uzun süredir şarkı çıkarmayan ve hayranlarından şarkı çıkarması için baskı gören Rihanna, hamilelik sürecinin sonuna yaklaşmışken böyle bir şeyin yaşanması şok etkisi yarattı. Rihanna ilk çocuğunu beklerken aldatıldıktan sonra sosyal medyada herkes "Asap Rocky kimdir, kaç yaşındadır, Rihanna'yı kimle aldattı?" gibi sorular sordu. İşte soruların cevapları…