Aşçılık Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık Taban Puanları, başarı sıralamaları!

AŞÇILIK TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Aşçılık taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|208.288 (2023)
227.731 (2022)
|395,40188
387,31227
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|7
7
|254.228 (2023)
319.502 (2022)
|382,91048
364,58998
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|286.756 (2023)
316.159 (2022)
|375,23079
365,30976
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|308.463 (2023)
272.004 (2022)
|370,56932
375,44263
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|334.906 (2023)
350.027 (2022)
|365,29246
358,26732
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6+0
|5
6
|349.502 (2023)
424.574 (2022)
|362,57429
344,97962
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6
|7
6
|372.853 (2023)
304.298 (2022)
|358,43331
367,89327
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|376.325 (2023)
384.151 (2022)
|357,84598
351,89287
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|413.991 (2023)
394.967 (2022)
|351,64279
349,97547
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|6
7
|427.294 (2023)
377.691 (2022)
|349,59290
353,04736
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|437.019 (2023)
324.260 (2022)
|348,13949
363,57649
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|456.535 (2023)
444.599 (2022)
|345,31532
341,76599
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
10+0
|9
10
|495.323 (2023)
497.822 (2022)
|339,98513
333,92306
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|513.590 (2023)
496.315 (2022)
|337,58289
334,13389
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|521.662 (2023)
389.169 (2022)
|336,53205
350,99327
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11
|11
11
|533.757 (2023)
419.356 (2022)
|335,01741
345,84445
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
8+0
|10
8
|553.428 (2023)
508.145 (2022)
|332,62245
332,47577
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6
|4
6
|554.917 (2023)
455.785 (2022)
|332,44199
340,04208
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|559.542 (2023)
523.501 (2022)
|331,88198
330,37202
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|565.049 (2023)
536.628 (2022)
|331,23078
328,61904
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
13+0
|14
13
|566.548 (2023)
496.493 (2022)
|331,05594
334,10630
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|7
5
|572.326 (2023)
481.896 (2022)
|330,36701
336,18261
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|6
7
|581.616 (2023)
531.160 (2022)
|329,26356
329,34881
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
5+0
|4
5
|590.799 (2023)
585.361 (2022)
|328,21579
322,49837
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|597.015 (2023)
577.060 (2022)
|327,50021
323,50838
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|618.639 (2023)
735.531 (2022)
|325,07411
306,18009
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|5
5
|632.391 (2023)
665.078 (2022)
|323,56022
313,46936
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|636.002 (2023)
820.588 (2022)
|323,17764
298,17470
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|636.508 (2023)
601.498 (2022)
|323,12376
320,56099
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
13
|10
13
|639.452 (2023)
567.428 (2022)
|322,81287
324,69726
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
14+0
|13
14
|649.086 (2023)
541.779 (2022)
|321,77775
327,95560
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|650.791 (2023)
— (2022)
|321,59533
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
11+0
|11
11
|657.257 (2023)
681.569 (2022)
|320,91555
311,69216
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|684.641 (2023)
575.227 (2022)
|318,09349
323,73334
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|685.856 (2023)
631.142 (2022)
|317,97611
317,17407
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
5+0
|7
5
|688.418 (2023)
347.598 (2022)
|317,72402
358,75278
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|726.266 (2023)
1.002.837 (2022)
|314,02134
282,98017
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+8
50+2
|40
52
|726.531 (2023)
927.502 (2022)
|313,99537
288,95232
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|733.109 (2023)
644.718 (2022)
|313,35922
315,67758
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|733.774 (2023)
672.254 (2022)
|313,29363
312,68565
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|754.399 (2023)
675.510 (2022)
|311,33444
312,33385
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|758.722 (2023)
704.934 (2022)
|310,92742
309,25558
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
4+0
|5
4
|782.177 (2023)
807.629 (2022)
|308,74975
299,35897
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|788.448 (2023)
803.851 (2022)
|308,18723
299,70680
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
4
|4
4
|788.700 (2023)
834.400 (2022)
|308,16674
296,90755
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
10
|5
10
|799.514 (2023)
895.909 (2022)
|307,19666
291,58121
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|800.063 (2023)
728.166 (2022)
|307,14649
306,90842
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|802.895 (2023)
717.020 (2022)
|306,88861
308,02633
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mengen Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|843.073 (2023)
684.160 (2022)
|303,36552
311,41348
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|844.125 (2023)
1.171.787 (2022)
|303,27068
270,77054
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|864.553 (2023)
789.388 (2022)
|301,51656
301,06025
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|20+1+0+1+5
50+2
|27
52
|876.068 (2023)
867.467 (2022)
|300,54536
294,02068
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|882.815 (2023)
770.279 (2022)
|299,98227
302,85678
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|897.684 (2023)
861.004 (2022)
|298,73697
294,56692
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|935.678 (2023)
822.292 (2022)
|295,66428
298,01502
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|949.486 (2023)
1.162.143 (2022)
|294,54677
271,43091
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|951.288 (2023)
914.134 (2022)
|294,40311
290,06460
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|962.795 (2023)
840.340 (2022)
|293,49068
296,37663
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|963.841 (2023)
837.580 (2022)
|293,40742
296,61875
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|970.523 (2023)
847.318 (2022)
|292,88917
295,76625
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|987.615 (2023)
862.281 (2022)
|291,57085
294,46226
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|994.339 (2023)
926.618 (2022)
|291,05798
289,02316
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.000.106 (2023)
900.938 (2022)
|290,62410
291,16638
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|1.019.338 (2023)
1.113.454 (2022)
|289,14611
274,80470
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.043.725 (2023)
903.949 (2022)
|287,29975
290,91576
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Davutlar Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.045.857 (2023)
905.200 (2022)
|287,14498
290,80983
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.047.086 (2023)
963.909 (2022)
|287,05289
286,00508
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|1.051.615 (2023)
975.277 (2022)
|286,72008
285,11091
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ortaca Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.053.317 (2023)
944.684 (2022)
|286,59627
287,55275
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|9+0+0+0+0
9+0
|9
9
|1.066.366 (2023)
1.236.895 (2022)
|285,63106
266,45082
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.072.109 (2023)
966.819 (2022)
|285,20496
285,77471
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.085.845 (2023)
968.373 (2022)
|284,20726
285,65082
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.102.989 (2023)
1.021.685 (2022)
|282,96627
281,52687
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.113.740 (2023)
1.087.375 (2022)
|282,18471
276,67861
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Şarköy Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.129.485 (2023)
1.036.117 (2022)
|281,05329
280,45211
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.148.359 (2023)
1.037.292 (2022)
|279,72522
280,36720
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.160.279 (2023)
1.025.597 (2022)
|278,88585
281,23448
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.161.792 (2023)
1.046.890 (2022)
|278,77723
279,63849
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|1.168.490 (2023)
— (2022)
|278,31515
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38+0+38+0
1500+38
|1576
1538
|1.177.885 (2023)
1.143.349 (2022)
|277,66361
272,72842
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.204.197 (2023)
1.052.709 (2022)
|275,81781
279,20905
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.206.718 (2023)
1.061.059 (2022)
|275,63824
278,59331
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.209.938 (2023)
1.069.918 (2022)
|275,41605
277,94843
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.212.471 (2023)
1.082.759 (2022)
|275,24363
277,01239
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.222.851 (2023)
1.103.421 (2022)
|274,54265
275,52355
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.226.657 (2023)
1.073.209 (2022)
|274,28246
277,70535
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.238.762 (2023)
1.116.945 (2022)
|273,46032
274,55684
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.250.823 (2023)
1.168.896 (2022)
|272,65657
270,96472
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|8+0+0+0+0
10+0
|8
10
|1.251.106 (2023)
1.402.654 (2022)
|272,63879
256,23059
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.276.975 (2023)
1.168.268 (2022)
|270,91307
271,00743
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Kadirli Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+8
—
|40
—
|1.279.990 (2023)
— (2022)
|270,71699
—
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.310.792 (2023)
1.250.876 (2022)
|268,68574
265,54047
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.321.949 (2023)
1.220.386 (2022)
|267,95850
267,53702
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.324.447 (2023)
1.184.300 (2022)
|267,79593
269,92764
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.326.789 (2023)
1.193.541 (2022)
|267,64418
269,31141
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Dereli Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.348.569 (2023)
1.200.746 (2022)
|266,24617
268,83391
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
61
|68
61
|1.362.276 (2023)
1.145.863 (2022)
|265,35211
272,55196
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.363.736 (2023)
1.213.505 (2022)
|265,25823
267,98890
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|1.365.114 (2023)
1.248.963 (2022)
|265,16832
265,66579
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.378.471 (2023)
1.231.393 (2022)
|264,31278
266,81316
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0+0+0+0
28+0
|28
28
|1.381.812 (2023)
1.372.488 (2022)
|264,09926
258,00940
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.391.682 (2023)
1.295.781 (2022)
|263,47631
262,68069
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.396.018 (2023)
1.165.069 (2022)
|263,20189
271,22763
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.397.471 (2023)
1.246.024 (2022)
|263,11153
265,86165
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.412.868 (2023)
1.379.481 (2022)
|262,14283
257,59040
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+15
50+2
|79
52
|1.415.741 (2023)
1.335.910 (2022)
|261,95950
260,21517
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.427.723 (2023)
1.281.238 (2022)
|261,21435
263,59878
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.430.823 (2023)
1.305.984 (2022)
|261,01769
262,04919
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.436.320 (2023)
1.352.223 (2022)
|260,67466
259,22853
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.439.397 (2023)
1.417.312 (2022)
|260,48474
255,38258
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|82+0+0+0+0
75+0
|82
75
|1.440.311 (2023)
1.050.851 (2022)
|260,42996
279,35122
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.442.974 (2023)
1.338.147 (2022)
|260,26903
260,07553
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Aybastı Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|1.446.860 (2023)
— (2022)
|260,02973
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Halfeti Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.452.299 (2023)
1.368.674 (2022)
|259,69516
258,23659
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Söğüt Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.453.626 (2023)
1.278.537 (2022)
|259,61606
263,77041
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.464.471 (2023)
1.421.771 (2022)
|258,95491
255,12096
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.465.752 (2023)
1.399.031 (2022)
|258,87852
256,44086
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.480.936 (2023)
1.321.078 (2022)
|257,94061
261,11929
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.489.136 (2023)
1.312.968 (2022)
|257,44402
261,61792
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.502.509 (2023)
1.316.499 (2022)
|256,62697
261,40096
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|95
93
|1.503.148 (2023)
1.351.730 (2022)
|256,58977
259,25842
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.504.948 (2023)
1.355.901 (2022)
|256,47707
259,00102
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.504.948 (2023)
1.355.901 (2022)
|256,47707
259,00102
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.512.335 (2023)
1.522.355 (2022)
|256,02764
249,47181
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|1.525.151 (2023)
— (2022)
|255,26804
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.534.439 (2023)
1.361.245 (2022)
|254,71289
258,67826
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.554.992 (2023)
1.507.801 (2022)
|253,49970
250,26998
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Gürün Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.556.112 (2023)
1.367.798 (2022)
|253,43605
258,29017
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.557.372 (2023)
1.481.608 (2022)
|253,36359
251,71851
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.558.347 (2023)
1.511.229 (2022)
|253,30312
250,08576
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.566.883 (2023)
1.440.926 (2022)
|252,79914
254,01301
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|13+0+0+0+0
10+0
|13
10
|1.567.444 (2023)
1.638.967 (2022)
|252,76719
243,35334
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
25+0
|23
25
|1.587.169 (2023)
1.716.159 (2022)
|251,59797
239,48229
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.591.482 (2023)
1.466.690 (2022)
|251,35031
252,55290
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
31+0
|38
31
|1.627.851 (2023)
1.447.694 (2022)
|249,22036
253,63283
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.636.281 (2023)
1.573.863 (2022)
|248,73923
246,71853
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.640.719 (2023)
1.624.323 (2022)
|248,48131
244,10239
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.646.577 (2023)
1.656.381 (2022)
|248,13752
242,46273
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|1.655.014 (2023)
1.705.759 (2022)
|247,65113
239,98845
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|1.656.643 (2023)
1.796.342 (2022)
|247,55957
235,65267
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.661.161 (2023)
1.660.803 (2022)
|247,29386
242,24097
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|94
93
|1.688.467 (2023)
1.721.924 (2022)
|245,74382
239,20123
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
10+0
|5
10
|1.698.726 (2023)
1.925.196 (2022)
|245,16467
229,81105
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
33
|37
33
|1.710.832 (2023)
1.397.596 (2022)
|244,46924
256,52796
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.722.523 (2023)
1.604.619 (2022)
|243,81867
245,11412
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.753.311 (2023)
1.699.223 (2022)
|242,09212
240,30963
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Aşçılık
(Burslu)
|TYT
|17+0+0+0+0
21+0
|17
21
|1.753.545 (2023)
2.211.190 (2022)
|242,08125
217,92407
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
39+0
|34
39
|1.822.045 (2023)
2.001.383 (2022)
|238,33375
226,54484
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
31+0
|34
31
|1.861.931 (2023)
1.946.694 (2022)
|236,17035
228,87820
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|35+0+0+0+0
47+0
|35
47
|1.880.193 (2023)
1.820.188 (2022)
|235,19008
234,55110
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
38+0
|34
38
|1.905.531 (2023)
1.813.955 (2022)
|233,83749
234,83619
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|73+0+0+0+0
68+0
|73
68
|1.920.447 (2023)
1.425.662 (2022)
|233,04702
254,89999
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
38+0
|42
38
|1.924.894 (2023)
1.706.398 (2022)
|232,80651
239,95564
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
21
|17
21
|1.929.400 (2023)
2.186.697 (2022)
|232,57276
218,91771
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
18+0
|18
18
|1.938.578 (2023)
2.338.282 (2022)
|232,08468
212,82663
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
56+0
|50
56
|1.988.896 (2023)
1.508.237 (2022)
|229,44636
250,24628
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
20
|25
20
|2.138.499 (2023)
1.989.128 (2022)
|221,79864
227,06347
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
34+0
|25
34
|2.186.861 (2023)
2.517.700 (2022)
|219,39352
205,49270
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|82+0+0+0+0
82+0
|82
82
|2.263.720 (2023)
1.401.565 (2022)
|215,60661
256,29230
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
67+0
|67
67
|2.351.479 (2023)
1.727.364 (2022)
|211,29945
238,94054
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
34+0
|38
34
|2.362.436 (2023)
1.315.267 (2022)
|210,75420
261,47674
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|2.366.421 (2023)
1.917.718 (2022)
|210,55837
230,13937
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0+0+0+0
10+0
|11
10
|2.379.923 (2023)
2.854.852 (2022)
|209,90227
184,87755
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|17+0+0+0+0
15+0
|17
15
|2.392.809 (2023)
2.838.419 (2022)
|209,27294
186,81039
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
38+0
|38
38
|2.396.994 (2023)
2.264.747 (2022)
|209,07073
215,75381
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|8+0+0+0+0
8+0
|8
8
|2.430.356 (2023)
2.707.048 (2022)
|207,41504
196,48808
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
60+0
|64
60
|2.434.183 (2023)
2.145.379 (2022)
|207,22853
220,56893
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
84+0
|85
84
|2.446.549 (2023)
2.144.625 (2022)
|206,60678
220,59936
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0+0+0+0
4+0
|8
4
|2.458.654 (2023)
1.876.312 (2022)
|206,00547
231,98180
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
30+0
|39
30
|2.464.047 (2023)
1.679.001 (2022)
|205,73230
241,31316
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0+0+0+0
29+0
|32
29
|2.470.758 (2023)
2.104.861 (2022)
|205,39663
222,22832
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0+0+0+0
76
|60
76
|2.481.325 (2023)
2.363.885 (2022)
|204,86882
211,81180
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
40+0
|45
40
|2.484.034 (2023)
2.547.112 (2022)
|204,73657
204,22618
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|57+0+0+0+0
49+0
|57
49
|2.487.242 (2023)
1.367.897 (2022)
|204,57344
258,28406
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
1+0
|2
1
|2.505.608 (2023)
1.629.317 (2022)
|203,67125
243,84906
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
42+0
|45
42
|2.519.362 (2023)
2.599.613 (2022)
|202,95780
201,86630
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
38+0
|43
38
|2.610.169 (2023)
1.595.514 (2022)
|198,18202
245,58216
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
51+0
|46
51
|2.660.625 (2023)
2.182.532 (2022)
|195,31681
219,08704
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
38
|30
38
|2.674.169 (2023)
2.477.751 (2022)
|194,50113
207,17531
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İngilizce)(Ücretli)
|TYT
|7+0+0+0+0
—
|7
—
|2.724.308 (2023)
— (2022)
|191,32101
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|11+0+0+0+0
10+0
|11
0
|2.772.992 (2023)
Dolmadı (2022)
|187,69616
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%25 İndirimli)
|TYT
|27+0+0+0+0
—
|27
—
|2.788.164 (2023)
— (2022)
|186,39133
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
10+0
|13
9
|2.807.900 (2023)
Dolmadı (2022)
|184,50135
Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
45+0
|51
45
|2.809.854 (2023)
2.000.298 (2022)
|184,29868
226,59061
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
4
|2.841.073 (2023)
Dolmadı (2022)
|180,52191
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
20+0
|6
3
|2.852.440 (2023)
Dolmadı (2022)
|178,72031
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
21+0
|17
7
|2.854.471 (2023)
Dolmadı (2022)
|178,36546
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Aşçılık
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|9
2
|2.877.445 (2023)
Dolmadı (2022)
|172,63125
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|24+0+0+0+0
—
|17
—
|2.885.580 (2023)
— (2022)
|168,82538
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|56+0+0+0+0
51+0
|53
51
|2.886.455 (2023)
1.755.916 (2022)
|168,28743
237,57303
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Aşçılık
(Ücretli)
|TYT
|13+0+0+0+0
10+0
|4
4
|2.891.430 (2023)
Dolmadı (2022)
|163,61632
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Davutlar Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Aşçılık
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
—
|—
—
|— (2023)
— (2022)
|—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Aşçılık
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
—
|—
—
|— (2023)
— (2022)
|—
—