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Haberler Yaşam Aşçılık Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:13

Aşçılık Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Aşçılık fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Aşçılık taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Aşçılık alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları!

Aşçılık Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Aşçılık bölümü eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Aşçılık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Aşçılık Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Aşçılık Taban Puanları, başarı sıralamaları!

AŞÇILIK TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Aşçılık taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 208.288 (2023)
227.731 (2022)		 395,40188
387,31227
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 7
7		 254.228 (2023)
319.502 (2022)		 382,91048
364,58998
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 286.756 (2023)
316.159 (2022)		 375,23079
365,30976
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 308.463 (2023)
272.004 (2022)		 370,56932
375,44263
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 334.906 (2023)
350.027 (2022)		 365,29246
358,26732
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6+0		 5
6		 349.502 (2023)
424.574 (2022)		 362,57429
344,97962
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6		 7
6		 372.853 (2023)
304.298 (2022)		 358,43331
367,89327
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 376.325 (2023)
384.151 (2022)		 357,84598
351,89287
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 413.991 (2023)
394.967 (2022)		 351,64279
349,97547
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 6
7		 427.294 (2023)
377.691 (2022)		 349,59290
353,04736
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 437.019 (2023)
324.260 (2022)		 348,13949
363,57649
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 456.535 (2023)
444.599 (2022)		 345,31532
341,76599
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
10+0		 9
10		 495.323 (2023)
497.822 (2022)		 339,98513
333,92306
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 513.590 (2023)
496.315 (2022)		 337,58289
334,13389
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 521.662 (2023)
389.169 (2022)		 336,53205
350,99327
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11		 11
11		 533.757 (2023)
419.356 (2022)		 335,01741
345,84445
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
8+0		 10
8		 553.428 (2023)
508.145 (2022)		 332,62245
332,47577
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6		 4
6		 554.917 (2023)
455.785 (2022)		 332,44199
340,04208
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 559.542 (2023)
523.501 (2022)		 331,88198
330,37202
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 565.049 (2023)
536.628 (2022)		 331,23078
328,61904
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
13+0		 14
13		 566.548 (2023)
496.493 (2022)		 331,05594
334,10630
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 7
5		 572.326 (2023)
481.896 (2022)		 330,36701
336,18261
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 6
7		 581.616 (2023)
531.160 (2022)		 329,26356
329,34881
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
5+0		 4
5		 590.799 (2023)
585.361 (2022)		 328,21579
322,49837
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 597.015 (2023)
577.060 (2022)		 327,50021
323,50838
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 618.639 (2023)
735.531 (2022)		 325,07411
306,18009
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 5
5		 632.391 (2023)
665.078 (2022)		 323,56022
313,46936
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 636.002 (2023)
820.588 (2022)		 323,17764
298,17470
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 636.508 (2023)
601.498 (2022)		 323,12376
320,56099
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
13		 10
13		 639.452 (2023)
567.428 (2022)		 322,81287
324,69726
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
14+0		 13
14		 649.086 (2023)
541.779 (2022)		 321,77775
327,95560
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+0
 32
 650.791 (2023)
— (2022)		 321,59533
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
11+0		 11
11		 657.257 (2023)
681.569 (2022)		 320,91555
311,69216
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 684.641 (2023)
575.227 (2022)		 318,09349
323,73334
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 685.856 (2023)
631.142 (2022)		 317,97611
317,17407
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
5+0		 7
5		 688.418 (2023)
347.598 (2022)		 317,72402
358,75278
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 726.266 (2023)
1.002.837 (2022)		 314,02134
282,98017
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+8
50+2		 40
52		 726.531 (2023)
927.502 (2022)		 313,99537
288,95232
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 733.109 (2023)
644.718 (2022)		 313,35922
315,67758
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 733.774 (2023)
672.254 (2022)		 313,29363
312,68565
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 754.399 (2023)
675.510 (2022)		 311,33444
312,33385
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 758.722 (2023)
704.934 (2022)		 310,92742
309,25558
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
4+0		 5
4		 782.177 (2023)
807.629 (2022)		 308,74975
299,35897
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 788.448 (2023)
803.851 (2022)		 308,18723
299,70680
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
4		 4
4		 788.700 (2023)
834.400 (2022)		 308,16674
296,90755
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
10		 5
10		 799.514 (2023)
895.909 (2022)		 307,19666
291,58121
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 800.063 (2023)
728.166 (2022)		 307,14649
306,90842
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 802.895 (2023)
717.020 (2022)		 306,88861
308,02633
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mengen Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Aşçılık TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 843.073 (2023)
684.160 (2022)		 303,36552
311,41348
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 844.125 (2023)
1.171.787 (2022)		 303,27068
270,77054
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 864.553 (2023)
789.388 (2022)		 301,51656
301,06025
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Aşçılık TYT 20+1+0+1+5
50+2		 27
52		 876.068 (2023)
867.467 (2022)		 300,54536
294,02068
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 882.815 (2023)
770.279 (2022)		 299,98227
302,85678
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 897.684 (2023)
861.004 (2022)		 298,73697
294,56692
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 935.678 (2023)
822.292 (2022)		 295,66428
298,01502
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 949.486 (2023)
1.162.143 (2022)		 294,54677
271,43091
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 951.288 (2023)
914.134 (2022)		 294,40311
290,06460
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 962.795 (2023)
840.340 (2022)		 293,49068
296,37663
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 963.841 (2023)
837.580 (2022)		 293,40742
296,61875
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 970.523 (2023)
847.318 (2022)		 292,88917
295,76625
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 987.615 (2023)
862.281 (2022)		 291,57085
294,46226
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 994.339 (2023)
926.618 (2022)		 291,05798
289,02316
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.000.106 (2023)
900.938 (2022)		 290,62410
291,16638
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 1.019.338 (2023)
1.113.454 (2022)		 289,14611
274,80470
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.043.725 (2023)
903.949 (2022)		 287,29975
290,91576
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Davutlar Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.045.857 (2023)
905.200 (2022)		 287,14498
290,80983
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.047.086 (2023)
963.909 (2022)		 287,05289
286,00508
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Aşçılık TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 1.051.615 (2023)
975.277 (2022)		 286,72008
285,11091
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ortaca Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.053.317 (2023)
944.684 (2022)		 286,59627
287,55275
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 9+0+0+0+0
9+0		 9
9		 1.066.366 (2023)
1.236.895 (2022)		 285,63106
266,45082
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.072.109 (2023)
966.819 (2022)		 285,20496
285,77471
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.085.845 (2023)
968.373 (2022)		 284,20726
285,65082
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.102.989 (2023)
1.021.685 (2022)		 282,96627
281,52687
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.113.740 (2023)
1.087.375 (2022)		 282,18471
276,67861
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Şarköy Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.129.485 (2023)
1.036.117 (2022)		 281,05329
280,45211
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.148.359 (2023)
1.037.292 (2022)		 279,72522
280,36720
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.160.279 (2023)
1.025.597 (2022)		 278,88585
281,23448
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Didim Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.161.792 (2023)
1.046.890 (2022)		 278,77723
279,63849
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+0
 32
 1.168.490 (2023)
— (2022)		 278,31515
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38+0+38+0
1500+38		 1576
1538		 1.177.885 (2023)
1.143.349 (2022)		 277,66361
272,72842
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.204.197 (2023)
1.052.709 (2022)		 275,81781
279,20905
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.206.718 (2023)
1.061.059 (2022)		 275,63824
278,59331
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.209.938 (2023)
1.069.918 (2022)		 275,41605
277,94843
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.212.471 (2023)
1.082.759 (2022)		 275,24363
277,01239
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.222.851 (2023)
1.103.421 (2022)		 274,54265
275,52355
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.226.657 (2023)
1.073.209 (2022)		 274,28246
277,70535
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.238.762 (2023)
1.116.945 (2022)		 273,46032
274,55684
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.250.823 (2023)
1.168.896 (2022)		 272,65657
270,96472
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 8+0+0+0+0
10+0		 8
10		 1.251.106 (2023)
1.402.654 (2022)		 272,63879
256,23059
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.276.975 (2023)
1.168.268 (2022)		 270,91307
271,00743
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Kadirli Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+8
 40
 1.279.990 (2023)
— (2022)		 270,71699
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.310.792 (2023)
1.250.876 (2022)		 268,68574
265,54047
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.321.949 (2023)
1.220.386 (2022)		 267,95850
267,53702
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.324.447 (2023)
1.184.300 (2022)		 267,79593
269,92764
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.326.789 (2023)
1.193.541 (2022)		 267,64418
269,31141
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Dereli Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.348.569 (2023)
1.200.746 (2022)		 266,24617
268,83391
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
61		 68
61		 1.362.276 (2023)
1.145.863 (2022)		 265,35211
272,55196
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.363.736 (2023)
1.213.505 (2022)		 265,25823
267,98890
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 1.365.114 (2023)
1.248.963 (2022)		 265,16832
265,66579
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.378.471 (2023)
1.231.393 (2022)		 264,31278
266,81316
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0+0+0+0
28+0		 28
28		 1.381.812 (2023)
1.372.488 (2022)		 264,09926
258,00940
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.391.682 (2023)
1.295.781 (2022)		 263,47631
262,68069
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.396.018 (2023)
1.165.069 (2022)		 263,20189
271,22763
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.397.471 (2023)
1.246.024 (2022)		 263,11153
265,86165
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.412.868 (2023)
1.379.481 (2022)		 262,14283
257,59040
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+15
50+2		 79
52		 1.415.741 (2023)
1.335.910 (2022)		 261,95950
260,21517
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Aşçılık TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.427.723 (2023)
1.281.238 (2022)		 261,21435
263,59878
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.430.823 (2023)
1.305.984 (2022)		 261,01769
262,04919
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.436.320 (2023)
1.352.223 (2022)		 260,67466
259,22853
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.439.397 (2023)
1.417.312 (2022)		 260,48474
255,38258
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 82+0+0+0+0
75+0		 82
75		 1.440.311 (2023)
1.050.851 (2022)		 260,42996
279,35122
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.442.974 (2023)
1.338.147 (2022)		 260,26903
260,07553
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Aybastı Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+0
 32
 1.446.860 (2023)
— (2022)		 260,02973
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Halfeti Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.452.299 (2023)
1.368.674 (2022)		 259,69516
258,23659
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Söğüt Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Aşçılık TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.453.626 (2023)
1.278.537 (2022)		 259,61606
263,77041
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.464.471 (2023)
1.421.771 (2022)		 258,95491
255,12096
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.465.752 (2023)
1.399.031 (2022)		 258,87852
256,44086
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.480.936 (2023)
1.321.078 (2022)		 257,94061
261,11929
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Eflani Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.489.136 (2023)
1.312.968 (2022)		 257,44402
261,61792
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.502.509 (2023)
1.316.499 (2022)		 256,62697
261,40096
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 90+3+0+3+0
90+3		 95
93		 1.503.148 (2023)
1.351.730 (2022)		 256,58977
259,25842
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.504.948 (2023)
1.355.901 (2022)		 256,47707
259,00102
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.504.948 (2023)
1.355.901 (2022)		 256,47707
259,00102
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.512.335 (2023)
1.522.355 (2022)		 256,02764
249,47181
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+0
 32
 1.525.151 (2023)
— (2022)		 255,26804
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.534.439 (2023)
1.361.245 (2022)		 254,71289
258,67826
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.554.992 (2023)
1.507.801 (2022)		 253,49970
250,26998
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Gürün Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Aşçılık TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.556.112 (2023)
1.367.798 (2022)		 253,43605
258,29017
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.557.372 (2023)
1.481.608 (2022)		 253,36359
251,71851
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.558.347 (2023)
1.511.229 (2022)		 253,30312
250,08576
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.566.883 (2023)
1.440.926 (2022)		 252,79914
254,01301
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 13+0+0+0+0
10+0		 13
10		 1.567.444 (2023)
1.638.967 (2022)		 252,76719
243,35334
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
25+0		 23
25		 1.587.169 (2023)
1.716.159 (2022)		 251,59797
239,48229
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.591.482 (2023)
1.466.690 (2022)		 251,35031
252,55290
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
31+0		 38
31		 1.627.851 (2023)
1.447.694 (2022)		 249,22036
253,63283
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.636.281 (2023)
1.573.863 (2022)		 248,73923
246,71853
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.640.719 (2023)
1.624.323 (2022)		 248,48131
244,10239
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.646.577 (2023)
1.656.381 (2022)		 248,13752
242,46273
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 1.655.014 (2023)
1.705.759 (2022)		 247,65113
239,98845
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 1.656.643 (2023)
1.796.342 (2022)		 247,55957
235,65267
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.661.161 (2023)
1.660.803 (2022)		 247,29386
242,24097
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 90+3+0+3+0
90+3		 94
93		 1.688.467 (2023)
1.721.924 (2022)		 245,74382
239,20123
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
10+0		 5
10		 1.698.726 (2023)
1.925.196 (2022)		 245,16467
229,81105
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
33		 37
33		 1.710.832 (2023)
1.397.596 (2022)		 244,46924
256,52796
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.722.523 (2023)
1.604.619 (2022)		 243,81867
245,11412
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.753.311 (2023)
1.699.223 (2022)		 242,09212
240,30963
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Aşçılık
(Burslu)		 TYT 17+0+0+0+0
21+0		 17
21		 1.753.545 (2023)
2.211.190 (2022)		 242,08125
217,92407
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
39+0		 34
39		 1.822.045 (2023)
2.001.383 (2022)		 238,33375
226,54484
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
31+0		 34
31		 1.861.931 (2023)
1.946.694 (2022)		 236,17035
228,87820
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 35+0+0+0+0
47+0		 35
47		 1.880.193 (2023)
1.820.188 (2022)		 235,19008
234,55110
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
38+0		 34
38		 1.905.531 (2023)
1.813.955 (2022)		 233,83749
234,83619
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 73+0+0+0+0
68+0		 73
68		 1.920.447 (2023)
1.425.662 (2022)		 233,04702
254,89999
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
38+0		 42
38		 1.924.894 (2023)
1.706.398 (2022)		 232,80651
239,95564
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
21		 17
21		 1.929.400 (2023)
2.186.697 (2022)		 232,57276
218,91771
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
18+0		 18
18		 1.938.578 (2023)
2.338.282 (2022)		 232,08468
212,82663
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
56+0		 50
56		 1.988.896 (2023)
1.508.237 (2022)		 229,44636
250,24628
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
20		 25
20		 2.138.499 (2023)
1.989.128 (2022)		 221,79864
227,06347
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
34+0		 25
34		 2.186.861 (2023)
2.517.700 (2022)		 219,39352
205,49270
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 82+0+0+0+0
82+0		 82
82		 2.263.720 (2023)
1.401.565 (2022)		 215,60661
256,29230
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
67+0		 67
67		 2.351.479 (2023)
1.727.364 (2022)		 211,29945
238,94054
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
34+0		 38
34		 2.362.436 (2023)
1.315.267 (2022)		 210,75420
261,47674
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 2.366.421 (2023)
1.917.718 (2022)		 210,55837
230,13937
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0+0+0+0
10+0		 11
10		 2.379.923 (2023)
2.854.852 (2022)		 209,90227
184,87755
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 17+0+0+0+0
15+0		 17
15		 2.392.809 (2023)
2.838.419 (2022)		 209,27294
186,81039
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
38+0		 38
38		 2.396.994 (2023)
2.264.747 (2022)		 209,07073
215,75381
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 8+0+0+0+0
8+0		 8
8		 2.430.356 (2023)
2.707.048 (2022)		 207,41504
196,48808
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
60+0		 64
60		 2.434.183 (2023)
2.145.379 (2022)		 207,22853
220,56893
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
84+0		 85
84		 2.446.549 (2023)
2.144.625 (2022)		 206,60678
220,59936
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0+0+0+0
4+0		 8
4		 2.458.654 (2023)
1.876.312 (2022)		 206,00547
231,98180
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
30+0		 39
30		 2.464.047 (2023)
1.679.001 (2022)		 205,73230
241,31316
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0+0+0+0
29+0		 32
29		 2.470.758 (2023)
2.104.861 (2022)		 205,39663
222,22832
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 60+0+0+0+0
76		 60
76		 2.481.325 (2023)
2.363.885 (2022)		 204,86882
211,81180
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
40+0		 45
40		 2.484.034 (2023)
2.547.112 (2022)		 204,73657
204,22618
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 57+0+0+0+0
49+0		 57
49		 2.487.242 (2023)
1.367.897 (2022)		 204,57344
258,28406
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
1+0		 2
1		 2.505.608 (2023)
1.629.317 (2022)		 203,67125
243,84906
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
42+0		 45
42		 2.519.362 (2023)
2.599.613 (2022)		 202,95780
201,86630
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
38+0		 43
38		 2.610.169 (2023)
1.595.514 (2022)		 198,18202
245,58216
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
51+0		 46
51		 2.660.625 (2023)
2.182.532 (2022)		 195,31681
219,08704
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
38		 30
38		 2.674.169 (2023)
2.477.751 (2022)		 194,50113
207,17531
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İngilizce)(Ücretli)		 TYT 7+0+0+0+0
 7
 2.724.308 (2023)
— (2022)		 191,32101
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 11+0+0+0+0
10+0		 11
0		 2.772.992 (2023)
Dolmadı (2022)		 187,69616
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 27+0+0+0+0
 27
 2.788.164 (2023)
— (2022)		 186,39133
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
10+0		 13
9		 2.807.900 (2023)
Dolmadı (2022)		 184,50135
Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
45+0		 51
45		 2.809.854 (2023)
2.000.298 (2022)		 184,29868
226,59061
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
4		 2.841.073 (2023)
Dolmadı (2022)		 180,52191
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
20+0		 6
3		 2.852.440 (2023)
Dolmadı (2022)		 178,72031
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
21+0		 17
7		 2.854.471 (2023)
Dolmadı (2022)		 178,36546
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Aşçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 9
2		 2.877.445 (2023)
Dolmadı (2022)		 172,63125
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 24+0+0+0+0
 17
 2.885.580 (2023)
— (2022)		 168,82538
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 56+0+0+0+0
51+0		 53
51		 2.886.455 (2023)
1.755.916 (2022)		 168,28743
237,57303
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Aşçılık
(Ücretli)		 TYT 13+0+0+0+0
10+0		 4
4		 2.891.430 (2023)
Dolmadı (2022)		 163,61632
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Davutlar Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Aşçılık
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
— (2023)
— (2022)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Aşçılık
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
— (2023)
— (2022)
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