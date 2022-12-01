Fuat Oktay asgari ücret zammı için şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.