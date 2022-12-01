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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:22

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. İlk toplantı TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile olacak. İşçi ve işverenin temmuz sonrası yanıt aramaya başladığı yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu bugün en çok araştırılanlar arasında. Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık içinde oldukları aktarılan ocak zammına ilişkin çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde; Bakan Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorusu Vedat Bilgin tarafından yanıtlanmıştı. Peki, brüt ve net yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Bakan Bilgin TİSK ve TÜRK-İŞ ile görüşme yapacak. İlk toplantı bugün gerçekleşecek. Asgari ücret 2023 tahminleri masada yerini almaya başladı. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı için de geçerli olacak. Asgari ücret zammı ocak hesapları başladı. Peki, net brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne kadar zam gelecek, ne zaman açıklanacak? İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün saat 14.00'te TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video


Görüşmenin konusu Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi olacak. İşçi, işveren ve hükümet tarafında yapılacak toplantılar sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Fuat Oktay asgari ücret zammı için şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: ilk toplantı bugün gerçekleşiyor! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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