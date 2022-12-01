SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video
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Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 22.11.2022 | 10:55
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Son dakika haberi... Aralık ayıyla beraber asgari ücret maratonu başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında yapılan görüşmede emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu kapsamlı şekilde ele alındı. Bugün Bakan Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları görüşecek. Toplantının saati belli oldu...