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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 08:35

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya işçi, işveren ve bakanlık temsilcileri katılırken, Türk-İş 9 bin TL teklifinde bulundu. Bu bağlamda, Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak soruları ayyuka çıkmaya başladı. Komisyonda anlaşılan ücret, 2023 asgari ücret olarak kabul edilecek ve tüm yurtta geçerli olacak. Aralık ayının başında ilk toplantılar başlamıştı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı yapılacak mı? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, yapılacak mı sorusu yanıt arıyor. İşveren, işçi ve bakanlık temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl toplantılar düzenleyerek yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Peki, Asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık 2022 Salı günü 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak söz konusu toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.

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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta yapılmıştı. Üçüncü toplantı ise 20 Aralık tarihide gerçekleşti.

Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."

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