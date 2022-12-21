ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN, YAPILACAK MI? 2023 asgari ücret 4. toplantı var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya işçi, işveren ve bakanlık temsilcileri katılırken, Türk-İş 9 bin TL teklifinde bulundu. Bu bağlamda, Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak soruları ayyuka çıkmaya başladı. Komisyonda anlaşılan ücret, 2023 asgari ücret olarak kabul edilecek ve tüm yurtta geçerli olacak. Aralık ayının başında ilk toplantılar başlamıştı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı yapılacak mı? İşte detaylar…