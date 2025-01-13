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Haberler Yaşam Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:04

Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!

2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, ara zam konusu gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak önceliğimiz. 2025 yılında enflasyonda önemli iyileşmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve ara zam konusunda değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama geldi!

2025 yılı Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının ardından, ara zam beklentileri yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılına ait Ocak asgari ücretinin açıklanmasının ardından, gözler geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen ara zam düzenlemelerine çevrildi. İşte, asgari ücret ara zammı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında..

Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama geldi!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendisine yöneltilen asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi;

"Vatandaşlarımızın satın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik."

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Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama geldi!

"İHTİYAÇ HALİNDE GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

"Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz."

Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama geldi!

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama geldi!

ZAMLI ASGARİ ÜCRETLER NE ZAMAN YATACAK?
2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Bu nedenle, Ocak ayına ait maaşlar Şubat ayının başında hesaplarına yatan çalışanlar, zamlı maaşlarını ilk kez Şubat ayında alacak. Ancak, maaşını ay başında peşin olarak alan asgari ücretliler, Ocak ayı maaşlarını zamlı şekilde alacaklar.

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