Haberler
Yaşam
Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
22:04
Asgari ücrete ara zam var mı, 2. zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!
2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, ara zam konusu gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak önceliğimiz. 2025 yılında enflasyonda önemli iyileşmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve ara zam konusunda değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?