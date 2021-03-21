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Haberler Yaşam Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

, nereli? Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

Bugün vefatının 48. Yıldönümü vesilesiyle anılan hayatı milyonların gündemine gelmektedir. Aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Halk ozanı ile ilgili olarak , nereli, şarkıları ve sözleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Görme yetisini kaybetmesinin ardından 10 yaşındayken eline sazı alan ve tanıyan halk ozanının birçok eseri olduğu bilinirken en çok Uzun İnce Bir Yoldayım, Anlatamam Derdimi, Arasam Seni Gül İlen şarkılarıyla hafızalarda yer edinmiştir. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1973 yılında akciğer kanserine yakalanarak aramızdan ayrılmıştı.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 02:45
Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

hayatı, ölüm yıldönümü sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bundan tam 48 yıl önce hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı geride sayısız şarkı, söz ve şiirler bırakmıştır. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu 1973 yılında akciğer kanserine yakalanarak aramızdan ayrılırken , nereli, şarkıları ve sözleri nelerdir gibi pek çok soruya da yanıt aranıyor. İşte , sözleri ve şarkıları!

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Halk ozanı Aşık Veysel'in bugün ölüm yıldönümü. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybeden Aşık Veysel 1973 yılında akciğer kanserine yakalanarak aramızdan ayrıldı. Aşık Veysel için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde mezarı başında anma programı düzenleneceği biliniyor…

Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

AŞIK VEYSEL HAYATI!

Hafızalara, "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece" ve "Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle kazınan büyük ozan, 25 Ekim 1894'te Sivrialan köyünde dünyaya geldi.

Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından Veysel Şatıroğlu, çocukluğunu ve gençlik yıllarını Sivrialan'da geçirdi.

'in iki kız kardeşi, bölgede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi. Aynı hastalığa yakalanan büyük ozan da 7 yaşında iki gözünü kaybetti.

ÇİLE DOLU YAŞAMINA SAZIYLA, SÖZÜYLE RENK KATTI

Aşık Veysel, babasının teşvikiyle 10 yaşındayken saz çalıp şiir okumaya başladı. Büyük ozan, o dönemde saz ustaları Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den ders aldı.

İlk evliliğini 1919'da Esma Hanım ile yapan Veysel Şatıroğlu, annesini ve babasını 1920'de kaybetti.

Aşık Veysel, eşinin kendisini terk etmesi üzerine 1928'de ikinci evliliğini Gülizar Hanım ile yaptı.

Veysel'in bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye adlarında 7 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybetti. Ozanın büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında 11 Ocak 2018'de, büyük kızı Zöhre Başer ise 2 Şubat 2020'de 85 yaşında yaşamlarını yitirdi.

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Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

ADINI "AŞIKLAR BAYRAMI'NDA" DUYURDU

Sivas'ta öğretmenlik ve milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunan şair ve oyun yazarı Ahmet Kutsi Tecer'in davetiyle köy enstitüsünde saz hocası olarak görev yapan Veysel'in adı ilk kez 5 Ocak 1931'de düzenlenen "Sivas Aşıklar Bayramı"nda duyuldu.

Ömrü yoksulluk ve zorluklarla geçen , Cumhuriyet'in 10. yılı için yazdığı destanın yayınlanması ve Sivas Aşıklar Bayramı'ndaki başarısı ile dikkati çekti.

Aşık Veysel, 1950 yılında senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Dünya" adlı bir filmde, yaşadığı Sivrialan köyü çevresiyle konu edildi.

Tasavvuftan izler sunan, şiirleri konu bakımından zengin çeşitlilik gösteren Aşık Veysel, Yunus Emre'nin etkisindeki şiirlerinde halk kültürünün mayasına karışan yönleriyle Türk edebiyatının ve saz şiiri geleneğinin büyük ustalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Anadilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü" 1965 yılında özel bir kanunla halk ozanına 500 lira aylık bağladı.

DİZELERİNDE HEP BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERDİ

Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden ünlü halk ozanı, 1971 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde son konserini verdi.

Ölümünden birkaç saat öncesine kadar bile "Birbirinizle, konu komşuyla iyi geçinin, dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın" diyerek, "Kürt'ü Türk'ü ne Çerkez'i / Hep Adem'in oğlu, kızı / Beraberce şehit, gazi / Yanlış var mı ve neresi" dizeleriyle birlik ve beraberliğe vurgu yapan ünlü halk ozanı, şiirlerinde yaşama sevinciyle hüznü, iyimserlikle umutsuzluğu iç içe işledi.

Aşık Veysel 21 Mart 1973 günü saat 03.30'da doğduğu köy olan Sivrialan'da, şimdi adına müze olarak düzenlenen evde hayata gözlerini yumdu.

Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

DOSTLARI VEYSEL'İ ESERLERİYLE YAD EDİYOR

Çocukken iki gözünü de kaybetmesine rağmen şiirlerine yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan halk ozanı, hafızalara kazınan eserler bıraktı.

Şiirlerinde "Veysel", "Sefil Veysel" ve "Veysel Şatır" gibi mahlaslar kullanan , bir şiiri hariç, bütün şiirlerini dörtlüklerle aktardı ve "Sazımdan Sesler" ile "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı şiir kitapları bulunan ozanın ölümünden sonra, 1984'te "Bütün Şiirleri" adlı eseri tekrar yayımlandı.

"Uzun ince bir yoldayım", "Dostlar beni hatırlasın", "Güzelliğin on para etmez", "Atatürk'e ağıt", "Beni hor görme", "Beş günlük dünya", "Derdimi dökersem derin dereye", "Kahpe felek", "Kara toprak" gibi eserleri hafızalara kazınan, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan Aşık Veysel, şiirlerinde verdiği mesajlarla Türk milletine her zaman birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Aşık Veysel'in vatan, tabiat, birlik, beraberlik, çalışma, yardımlaşma konularını işlediği şiirlerinde, vatana bağlılık ve idealistlik dikkati çeken en önemli nokta oldu.

Ozanın eserleri pek çok sanatçı tarafından tekrar yorumlanırken birçok yabancı sanatçının da dikkatini çekti. ABD'li elektro gitar virtüözü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde "Aşık Veysel" isimli, kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi.

Aşık Veysel kimdir, nereli? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun şarkıları, sözleri ile kısaca hayatı!

ŞİİRLERİ

Uzun İnce Bir Yoldayım

Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Kırkdokuz yıl bu yollarda

Ovalarda dağlarda çöllerde

Düşmüşüm gurbet ellerde

Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel iş bu hale

Kah ağlaya kah güle

Yetişmek için menzile

Gidiyorum gündüz gece

Güzelliğin On Par'Etmez

Güzelliğin on par'etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa

Tabirin sığmaz kaleme

Derdin dermandır yareme

İsmin yayılmaz aleme

Aşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu kim yazardı

Bu düğümü kim çözerdi

Koyun kurt ile gezerdi

Fikir başka başk'olmasa

Güzel yüzün görülmezdi

Bu aşk bende dirilmezdi

Güle kıymet verilmezdi

Aşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryadı

Bu imiş dünyanın tadı

Anılmazdı VEYSEL adı

O sana aşık olmasa.

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