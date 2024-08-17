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Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:38

ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi "Squid Game" ilk sezonuyla 2021'de yayınlandı ve ilk 28 günde 1,65 milyar izlenme ile platformun en popüler dizisi haline geldi. 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, bunlardan altısını kazandı. Uzun zamandır beklenen yeni sezon tarihi, Netflix Türkiye tarafından nihayet açıklandı. Peki Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncuları kimler? İşte "Squid Game" yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair detaylar…

ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in büyük yankı uyandıran dizisi "Squid Game"den hayranlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. İlk sezonu büyük ilgi gören ve listelerin zirvesinde yer alan dizi, 2. sezonuyla geri dönüyor. Son yayınlanan fragman, diziye dair daha fazla ayrıntı sunuyor. Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un intikam arayışı ve tekrar oyuna katılımı işlenecek. "Squid Game"in yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, ikinci sezonun başlangıç tarihi ve diğer merak edilen detaylar…

ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!


Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.


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ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUID GAME 3. VE FİNAL SEZONU İÇİN NETFLİX'TEN ONAY ALDI


Milyonlarca izlenen Squid Game dizi final sezonu için Netflix'ten onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona ermesi planlanıyor.

ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin yapımcısı Hwang Dong-Hyuk, yaptığı paylaşımda "Seong Gi-hun, 1. sezonun sonunda intikam yemini ettikten sonra geri dönüyor ve tekrar oyuna katılıyor. Front Man de bu sefer kolay bir rakip değil gibi görünüyor. İki dünyanın şiddetli çatışması, 3. sezonla birlikte devam edecek." diyerek 2. sezon hakkında ipuçları vermişti.

ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUID GAME 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Jung-jae Lee. Rolü : Seong Gi-Hun.
Park Hae-Soo. Rolü : Cho Sang-Woo.
Wi Ha-Joon. Rolü : Hwang Joon-Ho.
Lee Byung-Hun. Rolü : Front Man , Leader.
Si-wan Yim.
Ha-Neul Kang.
Lee David (I)
Seung-hyun Choi.

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