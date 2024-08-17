ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin yapımcısı Hwang Dong-Hyuk, yaptığı paylaşımda "Seong Gi-hun, 1. sezonun sonunda intikam yemini ettikten sonra geri dönüyor ve tekrar oyuna katılıyor. Front Man de bu sefer kolay bir rakip değil gibi görünüyor. İki dünyanın şiddetli çatışması, 3. sezonla birlikte devam edecek." diyerek 2. sezon hakkında ipuçları vermişti.