Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
16:38
ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR! Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimler var?
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi "Squid Game" ilk sezonuyla 2021'de yayınlandı ve ilk 28 günde 1,65 milyar izlenme ile platformun en popüler dizisi haline geldi. 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, bunlardan altısını kazandı. Uzun zamandır beklenen yeni sezon tarihi, Netflix Türkiye tarafından nihayet açıklandı. Peki Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonun oyuncuları kimler? İşte "Squid Game" yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair detaylar…