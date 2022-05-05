AŞİL TENDONU KOPMASI SONUCU NE OLUR?

Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" denmektedir.

Aşil tendonunun kopması kişinin günlük hayatta yaptığı basit hareketlere kadar vücudu etkiler. Bu noktada yürümede zorlaşma hatta derin yırtık ve kopmalarda ayakta durmakta zorlanma gibi etkiler görülür.

Kopma sonucu şiddetli bir ağrı hissedilir. Şişmeler ve hareket ettirememeler kopmaya dair en önemli belirtiler arasında yer alıyor.