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Haberler Yaşam Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 22:10

Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

Aşil tendonu pek çok sakatlık vakasında duyulan tıbbi bir terim. Survivor Merve Aydın'ın oyun sırasında sakatlanması ve doktorunun son dakika açıklaması ile gündeme gelen aşin tendonu kopması etkileri ile sorgulanıyor. Kısaca insan vücudu hareketlerinin büyük bir kısmını kontrol altında tutan bu doku için 'Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?' soruları yanıt aramaya başladı. Eski milli bir atlet olan Merve Aydın'ın spor ve yarışma hayatını etkileyecek aşil tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, nasıl iyileşir? İşte aşil tendonu vücuttaki yeri ve önemi…

Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

Survivor yeni bölüm fragmanı ile sabah saatlerinden itibaren duyurulan Merve Aydın'ın sakatlığı son dakika belli oldu. Doktoru tarafından aşil tendonunda bir kopma meydana geldiği söylenen yarışmacı için durum kritik. Bu noktada 'Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?' soruları gündeme oturdu. Kas ve eklemlerde hareket noktasının oldukça önemli bir bölgesinde bulunan doku için 'Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur?' sorusunun cevabı özellikle sporcu geçmişi olan biri için oldukça önemli. Peki, aşil tendonu neresi, nedir, nasıl iyileşir? İşte tüm merak edilenler…

Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

AŞİL TENDONU NEDİR?

Yaklaşık 6 cm genişliğindeki baldırdaki kaygan görünümlü dokuya aşil tendonu denilmektedir. İnsan vücudunun arka bölümünde yer alan bir kas grubu olarak bilinen tendon, en kuvvetli dokular arasında yer almaktadır.

Kasları kemiklere bağlayan bu yapı dışarıdan gelebilecek darbelere karşı vücudu korur. Kopması sonucunda vücudun normal seyrinde aksaklıklar meydana gelir.

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Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

AŞİL TENDONU NERESİ, VÜCUTTA NEREDE?

Aşil tendonu, bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arkasında topuğa tutunur.

Baldırın arka bölümündeki kas grubunun topuk kemiğine birleşmesini sağlayan yapıya Akhilleus'un öyküsünden esinlenilerek Aşil tendonu adı verilmiştir.

Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

AŞİL TENDONU KOPMASI SONUCU NE OLUR?

Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" denmektedir.

Aşil tendonunun kopması kişinin günlük hayatta yaptığı basit hareketlere kadar vücudu etkiler. Bu noktada yürümede zorlaşma hatta derin yırtık ve kopmalarda ayakta durmakta zorlanma gibi etkiler görülür.

Kopma sonucu şiddetli bir ağrı hissedilir. Şişmeler ve hareket ettirememeler kopmaya dair en önemli belirtiler arasında yer alıyor.

Aşil Tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?

AŞİL TENDONU NASIL İYİLEŞİR , TEDAVİSİ NEDİR?

Aşil tendonunun kopmasına tıpta "Aşil Tendon Rüptürü" denmektedir ve ameliyat sonucu tendon tamiri yapılabilmektedir.

6 ile 10 hafta kadar uzun bacak alçısı uygulanmakta ve fizik tedavi sonucunda tendon iyileştirilmektedir. Uzun zaman alan tedavi süreci nedeniyle spor aktivilerine ve normal hayat aktivitelerine dönüş geç olmaktadır.