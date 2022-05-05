Aşil tendonu pek çok sakatlık vakasında duyulan tıbbi bir terim. Survivor Merve Aydın'ın oyun sırasında sakatlanması ve doktorunun son dakika açıklaması ile gündeme gelen aşin tendonu kopması etkileri ile sorgulanıyor. Kısaca insan vücudu hareketlerinin büyük bir kısmını kontrol altında tutan bu doku için 'Aşil Tendonu nedir, neresi ve vücutta nerede?' soruları yanıt aramaya başladı. Eski milli bir atlet olan Merve Aydın'ın spor ve yarışma hayatını etkileyecek aşil tendonu kopması sonucu ne olur? Aşil Tendonu nedir, nasıl iyileşir? İşte aşil tendonu vücuttaki yeri ve önemi…