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Haberler Yaşam Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:58

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Hakkari'deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Hakkari'de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.

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Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Damadın babası Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti.

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

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