Haberler Yaşam Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:58

Aşiret düğününde altın şov: Kilo kilo taktılar!

Hakkari'deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.