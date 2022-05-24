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Haberler Yaşam Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 06:09

Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yaz sezonuyla yine ve yeniden ekranlarda geri döndü. Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı, ile Adnan bey ve ailesinin dram içeren hikayesini anlatan dizi geçtiğimiz gün başladı. Konuyla ilgili "Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yayınlandığı dönemden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturduğu biliniyor. Peki, Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor yayınlanıyor? İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu yeniden ekranlara dönüyor. 4 Eylül 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan ve yayın dönemi boyunca büyük ilgi gören romantik ve dram türündeki dizi bilindiği üzere Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Sevilen dizi son günlerde "Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor?" sorularıyla gündeme geldi. Toplamda 2 sezon devam eden ve 24 Haziran 2010 tarihinde final yapan dizi yeniden ekranlara geliyor. Peki, Aşk-ı Memnu dizisi hangi kanalda ve ne zaman ve saat kaçta yayınlanıyor? Aşk-ı Memnu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

AŞK-I MEMNU DİZİSİ YENİDEN KANAL D EKRANLARINDA BAŞLADI!

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile Kanal D'de 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16:00 itibarıyla ekranlarda olacak.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.

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Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent'e vermiştir.

Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul'un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul'un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

Eşini bir süre önce kaybeden Firdevs Hanım, lüks yaşama fazlasıyla önem verdiği için eşinden miras kalan serveti kısa sürede tüketmiştir. Yaşam standardından ödün vermeden yaşamını sürdürmek isteyen Firdevs hanımın zengin biriyle evlenme çabasındadır. Hedefinde ise Adnan Bey vardır.Genç yaşta anne olmayı bir türlü kabullenemeyen, hayatını istediği gibi yaşayamamasına sebep olarak gördüğü kızları Peyker ve Bihter'le sürekli çekişme halinde olan Firdevs hanım, Adnan Bey'in Bihter'e evlenme teklif etmesiyle yıkılır. Adnan Bey den çok etkilenen Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesinin canını yakmak için onun karşı çıkmasına rağmen Adnan Bey'in teklifini kabul eder.

Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Efsane dizi Aşk-ı Memnu geri döndü!

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.

Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım'ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.

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