Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yaz sezonuyla yine ve yeniden ekranlarda geri döndü. Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı, ile Adnan bey ve ailesinin dram içeren hikayesini anlatan dizi geçtiğimiz gün başladı. Konuyla ilgili "Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yayınlandığı dönemden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturduğu biliniyor. Peki, Aşk-ı Memnu hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta başlıyor yayınlanıyor? İşte detaylar...