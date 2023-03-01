Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

Orijinal adıyla The Hundred-Foot Journey, bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Aşk Tarifi filmi konusu ile eğlenceli bir aşk hikayesine odaklanıyor. 2014 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Lasse Hallstrom oturuyor. Dram ve komedi türlerinde dikkat çeken yapım izleyenlerden tam not alıyor. Aşk Tarifi filmi oyuncuları ile farklı kültürlerin birleşiminden bir kadro ortaya koyuyor. Yemek kültürüne odaklanan yapım hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki, Aşk Tarifi filmi nerede çekildi? İşte, filme dair tüm merak edilenler…