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Haberler Yaşam Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 16:15

Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

Orijinal adıyla The Hundred-Foot Journey, bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Aşk Tarifi filmi konusu ile eğlenceli bir aşk hikayesine odaklanıyor. 2014 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Lasse Hallstrom oturuyor. Dram ve komedi türlerinde dikkat çeken yapım izleyenlerden tam not alıyor. Aşk Tarifi filmi oyuncuları ile farklı kültürlerin birleşiminden bir kadro ortaya koyuyor. Yemek kültürüne odaklanan yapım hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki, Aşk Tarifi filmi nerede çekildi? İşte, filme dair tüm merak edilenler…

Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

Aşk Tarifi filmi konusu ve oyuncuları ile sevilen yapımlar arasında. Hikayesi ile dram ve komedi türlerini bir araya getiren yapım bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Hindistan ve Fransa kültürlerini birleştiren film 2014 yılında izleyicisi ile buluştu. Peki, Aşk Tarifi filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…

Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

AŞK TARİFİ FİLM KONUSU

Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış, bu ilgisini yeteneğiyle pekiştirmiştir. Şimdilerde genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak durumunda kalır. Ailesiyle birlikte Fransa'nın bir kasabasına yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar.

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Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa sürede bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin doğmasına neden olur.

Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

AŞK TARİFİ OYUNCULARI

Helen Mirren: Madame Mallory

Om Puri: Papa Kadam

Manish Dayal: Hassan Kadam

Charlotte Le Bon: Marguerite

Amit Shah: Mansur Kadam

Farzana Dua Elahe: Mahira Kadam

Aria Pandya: Aisha Kadam

Michel Blanc: Mayor

Aşk Tarifi filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aşk Tarifi filmi nerede çekildi?

AŞK TARİFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerden önce, oyuncular Manish Dayal ve Charlotte Le Bon, restoranlara giderek, mutfakları gözlemleyip öğrenerek zaman harcadılar. Yapımcı Juliet Blake, filmde yer alan yemeği yaratmak için "iki kültürü yemek pişirme" pratiği yapan Hindistan doğumlu şef Floyd Cardoz'a danıştı.

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